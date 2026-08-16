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Wille na sprzedaż w Oroklini, Cypr

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39 obiektów total found
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$936,439
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2
Oszałamiający nowy rozwój, położony na obrzeżach wioski pictureche Oroklini, w pobliżu kosmo…
$486,655
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VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$858,697
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$858,697
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Rightome Heights II jest ekskluzywny rozwój mieszkalny w pożądanym obszarze…
$433,919
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Rightome Heights II jest ekskluzywny rozwój mieszkalny w pożądanym obszarze…
$433,919
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$783,991
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
Ultra-nowoczesna willa z 4 sypialniami znajduje się w prestiżowej Oroklini Heights, położony…
$2,90M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Odkryj unikalny kompleks mieszkalny Synergy, położony w prestiżowej lokalizacji turystycznej…
$1,12M
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Nowoczesne, jasne piękne wille położone w bardzo popularnej i pięknej okolicy w dzielnicy La…
$401,796
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Agencja
International Property Alerts
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English
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Piętro 2
Oszałamiający nowy rozwój, położony na obrzeżach wioski pictureche Oroklini, w pobliżu kosmo…
$458,780
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$858,697
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 328 m²
$1,38M
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
3- Sypialnia Villa - Oroklini, Larnaca Ta elegancka willa z trzema sypialniami jest częścią…
$801,413
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 293 m²
$1,06M
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$772,377
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Ten pięknie zaprojektowany dom z 4 sypialniami łączy nowoczesny komfort z spokojnym życiem. …
$295,438
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Agencja
International Property Alerts
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English
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$878,721
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$824,284
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$766,569
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$863,408
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Oroklini, Larnaca, ta dobrze utrzymująca się will…
$452,973
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Nowoczesne, jasne piękne wille położone w bardzo popularnej i pięknej okolicy w dzielnicy La…
$384,070
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Agencja
International Property Alerts
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne 4-sypialnia oddzielona willa w południe - po Oroklini obszar turystyczny Larnaca…
$813,028
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
5-Sypialnia Villa - Luksusowa Residence w Oroklini Opis ogólny Ta wyjątkowa willa z 5 sypial…
$1,71M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$875,187
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
3- Sypialnia Villa - Oroklini, Larnaca Ta elegancka willa z trzema sypialniami jest częścią…
$778,184
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 247 m²
Piętro 3
Oszałamiający nowy rozwój, położony na obrzeżach wioski pictureche Oroklini, w pobliżu kosmo…
$696,881
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
$855,163
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Willa 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Willa 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 176 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 176 sq.m. covered interior b…
$359,940
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Realting.com
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