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Wille na sprzedaż w Paralimni, Cypr

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169 obiektów total found
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$767,456
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VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowy widok na morze Villa w sercu Protaras Harmonijna mieszanka współczesnego designu …
$799,672
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzypokojowa willa z oddzielną sypialnią, umieszczona na prywatnej działce o powierzchni 353…
$741,524
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$807,849
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami jest przeznaczona do zapewnienia ostatecznego połącze…
$892,338
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$727,386
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
This modern detached villa is ideally located in the prestigious area of Protaras, offering …
$636,829
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 3
3-pokojowa willa dla dwóch rodzin, znajduje się w nowym kompleksie zaledwie jedenastu piękny…
$548,578
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
For sale: spacious 3-bedroom villas in Almaria Villas Phase D, Pernera. Located just 610 …
$730,756
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna, wybudowana willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Protary, oferując wyjąt…
$678,883
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piękna willa z 5 sypialniami, znajduje się w cichej lokalizacji w Protaras, zaledwie kilka m…
$1,29M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Oddzielna willa jest w trakcie budowy i znajduje się w prestiżowej dzielnicy Protaras. Ten n…
$1,24M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonała 3 sypialnia willa w Paralimni z pełną własnością. Ta niezwykle przestronna willa z…
$460,175
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy kompleks willi znajduje się w nadmorskim kurorcie Kapparis, jednym z najbardziej od…
$620,365
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta oszałamiająca rezydencja z 4 sypialniami znajduje się zaledwie kilka kroków od plaży, co …
$1,77M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzypokojowa willa oddzielona od siebie na prywatnej działce o powierzchni 319 m2 w ramach e…
$727,814
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piękna willa z 3 sypialniami w dzielnicy uzdrowiskowej Kapparis, pracuje przez cały rok, zal…
$734,404
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$739,946
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 322 m2 w ramach…
$730,099
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Contemporary Coastal Living - 3-Sypialnia Villa w Kapparis Ta elegancka willa z trzema sypia…
$726,455
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 374 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta oszałamiająca willa, wybudowana w 2008 roku, posiada ekskluzywną pozycję z widokiem na mo…
$6,40M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, która jest obecnie w budowie, o wewn…
$433,390
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$741,088
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$742,230
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Przeżyj wspaniałe życie na wybrzeżu w tej wspaniałej willi z widokiem na morze, stworzony w …
$929,443
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz nowoczesnego luksusu życia w Kapparis, spokojnej strefie przybrzeżnej, gdzie każda…
$860,595
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta pięknie odrestaurowana willa zajmuje uprzywilejowaną lokalizację wybrzeża w Protaras, zal…
$551,597
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nowoczesne luksusowe życie w Kapparis Przegląd 3 Sypialnia Villa w spokojnej i tętniącej ży…
$634,933
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę dobrze utrzymaną willę na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Protaras na Cyprze. Dom…
$816,377
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