Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Anarita
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Anarita, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Anarita, Cypr
Willa
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 171 m²
Położony w spokojnej okolicy naturalnego piękna w Anarita Village, Pafos, te 3-pokojowe will…
$374,683
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa 3 pokoi w Anarita, Cypr
Willa 3 pokoi
Anarita, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Beautiful country complex with sea and mountain views and beautiful green landscapes. The vi…
$472,980
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Anarita, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się