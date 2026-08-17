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Wille na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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19 obiektów total found
Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 000 m²
Ta rezydencja jest arcydziełem przestronnych pomieszczeń mieszkalnych o powierzchni 950 metr…
$18,79M
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Powierzchnia 60 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt ten jest ekskluzywną, strzeżoną społecznością otoczoną zielonymi przestrzeniami i wy…
$16,33M
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Willa w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Willa
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 770 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa w budowie w pięknej nadmorskiej części Parekklizj…
$30,98M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 431 m²
Przedstawiamy luksusowe wille - kolekcję eleganckich domów na trzech piętrach oferujących do…
$2,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Przestronny czterosypialnia Villa Zaprojektowany dla nowoczesnego życia Ta oszałamiająca wil…
$2,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 373 m²
Przedstawiamy luksusowe wille - kolekcję eleganckich domów na trzech piętrach oferujących do…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Te wille, zlokalizowane tylko w Parekklizji 4 km od wybrzeża w jednym z najbardziej pożądany…
$545,890
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Willa
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 840 m²
Odkryj wyjątkową luksusową willę na sprzedaż w bardzo południowej części parekklizji, Limass…
$4,36M
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dobrze zachowana willa wolnostojąca w prestiżowej okolicy Parekkliz…
$524,575
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
Piękny dom w Parekklizji. Łączna powierzchnia działki 2676 s.m. Okryty obszar 351 s.m. 5 syp…
$1,14M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Ta piękna willa z 5 sypialniami znajduje się w Parekklisia, w ekskluzywnym kompleksie z zale…
$2,34M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Położony w imponującej 3.000m kw. dzielnicy mieszkalnej w otoczeniu zieleni i górskich krajo…
$931,101
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Nowoczesna wielorodzinna, strzeżona społeczność mieszkalna, położona w samym sercu Parekkliz…
$400,496
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Willa 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 211 m²
Luksusowy niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w obszarze GSP - w prowincji Nik…
$709,882
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Willa 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 195 m²
Luksusowy niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w obszarze APS - w prowincji Nikoz…
$675,667
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Willa 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 182 m²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$704,883
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Willa 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 215 m²
Luxurious detached four bedroom house for sale in the GSP area - Nicosia province, with 215 …
$705,697
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa w budowie w obszarze parekklizji. Ta przestronna n…
$555,198
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Willa 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas ina quiet area, close to the sea, Pareklisia, Cyprus We offer villas …
$280,877
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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