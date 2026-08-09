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Wille na sprzedaż w Zygi, Cypr

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8 obiektów total found
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$987,248
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 486 m²
Four-Sypialnia Villa z Premium Wykończenie i Elegancja Przybrzeżna Ta luksusowa willa z czt…
$1,61M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$673,652
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$754,955
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$987,248
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Parametry nieruchomości w Zygi, Cypr

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