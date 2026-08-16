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Wille na sprzedaż w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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14 obiektów total found
Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda? 4 + 1 sypialnie i basen na du? ej dzia? ce w Pyrgos.Dom znajduje się na dzia…
$1,82M
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w budowie z nowoczesnym układem, znajduje się w prestiżowej okolicy Amathu…
$815,660
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta nowoczesna, oddzielna willa oferuje 406 m2 luksusowej przestrzeni wnętrza. D…
$5,07M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: nowoczesna zablokowana willa, w budowie, położona w malowniczej okolicy Pyrgos.…
$547,889
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Luksusowa willa z sześciosypialnią o powierzchni ok. 400 m ², położona na rozległej, pięknie…
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Przestronna willa w prestiżowej dzielnicy Pyrgos, Limassol, oferująca 400 m2 powierzchni mie…
$959,349
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Ten wspaniały 4-sypialnia, 4-łazienka dom znajduje się w spokojnej okolicy Pyrgos, Limassol,…
$2,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Eleganckie Residences - premium rozwoju dwóch nowoczesnych domów luksusowych w Pyrgos, Limas…
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
W malowniczej okolicy Pyrgos, obok Park Lane w Limassol, ta olśniewająca willa oferuje luksu…
$3,83M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Odkryj tę oszałamiającą willę podczas budowy, oferując idealne połączenie luksu…
$3,95M
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Ta przestronna i pięknie zaprojektowana willa, usytuowana w spokojnej i spokojnej okolicy Py…
$1,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Willa oferuje 4 sypialnie, każdy z własnym tarasem i niesamowitymi widokami, 4 łazienki, prz…
$2,09M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Wspaniały projekt willa z nowoczesnym designem i widokiem na morze w okolicy Py…
$3,05M
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 652 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten ekskluzywny kurort jest najlepszym luksusowym projektem nadmorskim w Limassol. Wybierz a…
$12,10M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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