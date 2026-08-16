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Wille na sprzedaż w Ajia Napa, Cypr

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63 obiekty total found
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Luksusowe życie w sercu Ayia Napa - 4-Sypialnia Villa z basenem i ogród na dachu Położony w …
$2,42M
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VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
3- wille sypialne Ta willa z trzema sypialniami redefiniuje wielkość i wyłączność, oferując …
$3,78M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - ekskluzywna 4-Sypialnia Villa z Rooftop Retreat Przeży…
$3,33M
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Agencja
VIDI GROUP
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Oszałamiająca 3-Sypialnia Villa z prywatnym basenem i dachem Widok na morze Położony w spok…
$657,813
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Elegancja nad morzem - 3-Sypialnia Villa między Ayia Napa & Cape Greco Ta nowoczesna willa z…
$3,40M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$702,264
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 192 m²
Położony w tętniącym życiem centrum Ayia Napa, w odległości krótkiego spaceru od zabytkowego…
$1,14M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$699,980
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$725,102
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$707,973
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$736,521
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Unikalny projekt budowy trzech luksusowych willi zlokalizowanych na piaszczystej plaży po pó…
$3,77M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 601 m²
Wyłącznie 3-pokojowa rezydencja nabrzeża na prestiżowej wyspie mieszkalnej w Ayia Napa Marin…
$5,84M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzypokojowa willa w Elite Blu Hillside Residences, ekskluzywny rozwój 43 luksusowych willi …
$734,320
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 234 m²
Położony w jednym z najbardziej malowniczych obszarów przybrzeżnych między Ayia Napa i Cape …
$3,38M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta wyjątkowa willa w Ayia Napa oferuje wyjątkową okazję do zakupu nowoczesnego,…
$3,41M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Eco- Inspired Luxury - 4-Sypialnia Villa w Cavo Greko W samym sercu inspirującego krajobrazu…
$1,68M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$6,27M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$6,21M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 443 m²
Seaside Sophystication - 3-Sypialnia Willa w Ayia Napa z widokiem panoramicznym Ayia Napa pr…
$2,19M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$705,690
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$699,980
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$9,41M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,14M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Luksusowe życie w sercu Ayia Napa - 4-Sypialnia Villa z basenem i ogród na dachu Położony w …
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 461 m²
Architektura willi jest wyrazem jedności nowych i starych, łącząc kamienne prace u podstaw d…
$8,22M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$705,690
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$6,16M
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Agencja
VIDI GROUP
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