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Wille na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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24 obiekty total found
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$504 647
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VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$891 235
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$590 298
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$567 149
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Przestronny drewniany dom z trzema sypialniami starannie zaprojektowany dla rodzin, które ce…
$503 490
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ta atrakcyjna willa z trzema sypialniami znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Moni…
$868 086
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$549 788
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Nowoczesna willa oddzielona znajduje się w małym i ekskluzywnym projekcie. W ciągu pięciu mi…
$361 617
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Agencja
International Property Alerts
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English
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$515 064
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$523 166
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$578 724
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$508 119
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$995 405
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Przestronny dwupokojowy drewniany dom starannie zaprojektowany dla rodzin, które cenią ekolo…
$505 805
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Nowoczesna willa oddzielona znajduje się w małym i ekskluzywnym projekcie. W ciągu pięciu mi…
$341 527
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Agencja
International Property Alerts
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English
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$908 596
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$527 796
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$512 749
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 476 m²
3-Sypialnia Villa - Moni, Limassol Ta luksusowa willa znajduje się na spokojnym wzgórzu w m…
$3,01M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$885 447
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Położony w spokojnym i odosobnionym otoczeniu, ten wspaniały obiekt posiada dwa urocze domy,…
$1,38M
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$677 107
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Położony w spokojnej okolicy w pobliżu uroczej miejscowości Moni, Limassol, ta pięknie odnow…
$925 958
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 686 m²
Na sprzedaż: oszałamiająca willa w budowie, o przestronnej powierzchni wewnętrznej 686 m2. T…
$10,77M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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