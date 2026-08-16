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Wille na sprzedaż w Koinoteta Chloraka, Cypr

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Chloraka
122
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122 obiekty total found
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Stan-of-the-art projektu jest adresem, który zapiera dech w piersiach od momentu wejścia. Te…
$1,66M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegancki 3-Sypialnia Willa z panoramicznymi widokiem na morze - Chloraka, Pafos Ta willa z …
$641,990
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż znajduje się oszałamiająca willa jednoosobowa ukończona w 2024 roku, oferująca n…
$920,953
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Stan-of-the-art projektu jest miejscem, które zapiera dech w piersiach od momentu wejścia. T…
$1,55M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Contemporary 3-Sypialnia Willa z widokiem na morze - Chloraka, Pafos Ta markowa-nowa willa …
$902,256
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 423 m²
Luce Lume Villas - Nowoczesne luksusy na śródziemnomorskim wybrzeżu CypruLuce Lume Villas za…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta urokliwa, oddzielona willa oferuje doskonałe połączenie przytulności i stylu…
$676,118
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 731 m²
Luce Lume Villas - Prestiżowe Wille w Pafos, CyprLuce Lume Villas jest prestiżową nieruchomo…
$3,77M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Ten elegancki 3-pokojowy nadmorski willa w Chloraka, Pafos oferuje doskonałą mieszankę nowoc…
$1,06M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna willa w Chlorak jest w pełni gotowa do zajmowania i doskonale łączy luksus z k…
$997,569
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa, obecnie w budowie, znajduje się w prestiżowej dzielnicy Chloraka. Ten prze…
$1,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż: Przestronna willa z siedmiosypialnią w spokojnej okolicy w Chlorakas. Ta imponu…
$2,17M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten wspaniały projekt znajduje się na łagodnym wzgórzu w Chloraka, z widokiem na morze, na o…
$2,95M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 290 m²
Dahlia Charm - A Serene Retreat in Pafos, CyprDahlia Charm oferuje spokojną ucieczkę, gdzie …
$2,31M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż tę piękną, oddzielną willę, zaprojektowaną z myślą o nowoczesnych stan…
$1,40M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Elegancki 3-Sypialnia Willa z panoramicznymi widokiem na morze - Chloraka, Pafos Ta willa z …
$622,243
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Eternal Sunset Haven - willa w PafosWieczny zachód słońca Haven zaprasza do doświadczenia ma…
$779,220
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt ten jest prestiżowym rozwojem na peryferiach Chloraki, w bogatej okolicy Pafos. Proj…
$826,009
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
WYŁĄCZENIE LISTY PRZEZ REALTY FOX - PAPHOS. Na sprzedaż jest piękna willa oddzielona znajdu…
$643,218
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż znajduje się oszałamiająca willa w uroczej okolicy Chlorakas. Ten ukończony obie…
$920,953
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
3-Sypialnia Willa z prywatnym basenem w Dolnej Chlorace Piękna willa z trzema sypialniami zn…
$786,582
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż znajduje się oszałamiająca willa w uroczej okolicy Chlorakas. Ten ukończony obie…
$920,953
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Luce Lume Villas - Luksusowe śródziemnomorskie życie na CyprzeLuce Lume Villas oferuje dostę…
$1,73M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 385 m²
Violet Charm - ekskluzywne luksusowe rezydencje w Pafos, CyprViolet Charm płynnie łączy dosk…
$2,35M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Ta ekskluzywna kolekcja zaledwie czterech nowoczesnych willi znajduje się w atrakcyjnej dzie…
$1,03M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 579 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: ekskluzywna willa jednoosobowa na projekt, oferująca luksusowe życie o łącznej …
$3,95M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Pafos - Nowoczesne śródziemnomorskie życie Ten ekskluzywn…
$3,19M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten wspaniały projekt znajduje się na łagodnym wzgórzu w Chloraka, z widokiem na morze, na o…
$3,14M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się piękna willa jednoosobowa z wtórnym mieszkaniem w prestiżowej dziel…
$1,56M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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