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Wille na sprzedaż w Agia Marinouda, Cypr

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18 obiektów total found
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesny dom jednoosobowy, w budowie w spokojnej okolicy Ayia Marinuda. Dom m…
$696,942
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$576,071
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny komfort spełnia zrównoważone życie Ta ekskluzywna willa z t…
$553,739
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj luksusowe wzgórze z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. Te n…
$782,085
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
4- Sypialnia Modern Villa - Agia Marinouda, Pafos Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami, poło…
$1,66M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż w budowie znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa o powierzchni wewnętrznej 1…
$810,176
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny komfort spełnia zrównoważone życie Ta ekskluzywna willa z t…
$569,723
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się piękna willa, w trakcie budowy, w prestiżowej okolicy Ayia Marinuda…
$564,302
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
Zostaw prośbę
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj luksusowe wzgórze z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. Te n…
$782,085
Zostaw prośbę
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na wzniesionym terenie w Geraskipou - Agia Marinuda, Pafos, obok ELEA GOLF! Zaledwi…
$814,839
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$576,071
Zostaw prośbę
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
Zostaw prośbę
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa, obecnie w budowie, w spokojnej okolicy Agia Marinuuda. Ten pr…
$577,032
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesna willa w ramach projektu w jednym z najbardziej popularnych obsza…
$575,146
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na wzniesionym terenie w Geraskipou - Agia Marinuda, Pafos, obok ELEA GOLF! Zaledwi…
$726,194
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Parametry nieruchomości w Agia Marinouda, Cypr

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