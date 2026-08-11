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Wille na sprzedaż w Tserkezoi Municipality, Cypr

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3 obiekty total found
Willa w Tserkezoi Municipality, Cypr
Willa
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy kompleks wypoczynkowy z polem golfowym oferuje unikalny krajobraz obok największego…
$1,93M
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Willa w Tserkezoi Municipality, Cypr
Willa
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się imponująca willa w budowie z przestronnym wnętrzem o powierzchni 24…
$2,72M
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Willa w Tserkezoi Municipality, Cypr
Willa
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy ośrodek golfowy oferuje unikalne krajobrazy obok największego słonego jeziora na wy…
$2,09M
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Parametry nieruchomości w Tserkezoi Municipality, Cypr

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