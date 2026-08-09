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Wille na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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140 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nowoczesne 2 & 3 Sypialnia Residences w Kiti, Larnaca Odkryj nowy projekt mieszkalny położo…
$319,404
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$783,991
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa 4 pokoi w Anglisides, Cypr
Willa 4 pokoi
Anglisides, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
Ultra-nowoczesna willa z 4 sypialniami znajduje się w prestiżowej Oroklini Heights, położony…
$2,90M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Anglisides, Cypr
Willa
Anglisides, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Ten nowoczesny dom z trzema sypialniami oferuje komfortowe, nowoczesne życie w spokojnej oko…
$477,718
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Anglisides, Cypr
Willa
Anglisides, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta elegancka willa z trzema sypialniami oferuje komfortowe i dobrze wyważone życie w spokojn…
$284,356
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Nowoczesne 2 & 3 Sypialnia Residences w Kiti, Larnaca Odkryj nowy projekt mieszkalny położo…
$243,908
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Odkryj unikalny kompleks mieszkalny Synergy, położony w prestiżowej lokalizacji turystycznej…
$878,721
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Nowa willa z 3 sypialniami jest dostępna w Perivolia, Larnaca, obecnie w budowie i zaprojekt…
$638,808
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zapraszamy do nowoczesnego kompleksu mieszkalnego z 10 pięknie zaprojektowanych domów znajdu…
$336,810
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$987,248
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VIDI GROUP
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
W pełni umeblowana willa z 3 sypialniami w dzielnicy Krasa w Larnaca, umieszczona na 400 m ²…
$598,716
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VIDI GROUP
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na dobrej działce w bardzo sought- after obszarze Livadia, ten dobrze utrzymany czt…
$453,208
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Nowoczesne 2 & 3 Sypialnia Residences w Kiti, Larnaca Odkryj nowy projekt mieszkalny położo…
$249,716
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Prezentując dwie nowoczesne, luksusowe wille jednoosobowe, te wspaniałe domy znajdują się pr…
$413,614
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Cztery sypialnie dom w Ayioi Anargyri, LarnacaPołożony w popularnej dzielnicy mieszkalnej w …
$418,863
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne 4-sypialnia oddzielona willa w południe - po Oroklini obszar turystyczny Larnaca…
$813,028
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VIDI GROUP
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 486 m²
Four-Sypialnia Villa z Premium Wykończenie i Elegancja Przybrzeżna Ta luksusowa willa z czt…
$1,61M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Odkryj unikalny kompleks mieszkalny Synergy, położony w prestiżowej lokalizacji turystycznej…
$863,408
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Willa w Zygi, Cypr
Willa
Zygi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ekstra willa znajduje się na południowym wybrzeżu Cypru, w pobliżu Larnaca, oferuje doskonał…
$531,953
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VIDI GROUP
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Willa w Xylotymbou, Cypr
Willa
Xylotymbou, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 195 m²
Przestronny 4-Sypialnia Dom na sprzedaż w Xylotympou - W pełni odnowiony w 2022 Położony w c…
$230,442
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Rightome Heights II jest ekskluzywny rozwój mieszkalny w pożądanym obszarze…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Odkryj unikalny kompleks mieszkalny Synergy, położony w prestiżowej lokalizacji turystycznej…
$858,697
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Odkryj nowoczesne życie w tych pięknych domów z trzema sypialniami, idealne dla rodzin lub i…
$413,614
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Willa w Pervolia, Cypr
Willa
Pervolia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Pierwsza linia nabrzeża! Odkryj ucieleśnienie luksusowego życia nad morzem w tej cudownej wi…
$4,34M
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje stylowe i komfortowe życie w południowo-aft…
$553,697
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
3- Sypialnia Villa - Oroklini, Larnaca Ta elegancka willa z trzema sypialniami jest częścią…
$801,413
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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