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Wille na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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208 obiektów total found
Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Elegant 3-Bedroom Villas in Geroskipou, Pafos Położony w uroczej i spokojnej okolicy Gerosk…
$692,137
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesne wille w Geroskipou, Pafos 2-3 Sypialnie Odkryj współczesny Śródziemnomorskie życ…
$854,078
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
3- Sypialnia Villa Każda willa została starannie zaprojektowana z nowoczesną architekturą, …
$898,428
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Nowoczesne wille luksusowe - Geroskipou, Pafos Ta ekskluzywna kolekcja nowoczesnych willi z…
$542,050
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
? Twoja wymarzona willa w Geroskipou, Pafos Wejdź w świat przesiąkniętego słońcem luksusu i…
$683,035
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Nowoczesna willa w Geroskipou, Pafos - 2-3 Sypialnie Doświadcz doskonałej mieszanki komfort…
$931,721
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się willa na etapie planowania z nowoczesnym designem i przemyślanym uk…
$743,147
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Villa z basenem Infinity i widokiem na morze w Geroskipou, Pafos Poło…
$1,43M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta przestronna willa oferuje wysokiej jakości wykończenia.Willa znajduje się na małej działc…
$656,884
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Nowoczesne wille w Geroskipou, Pafos - 2-3 Sypialnie Odkryj współczesny Śródziemnomorskie ż…
$961,852
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta wspaniała, w pełni gotowa do przeprowadzki, oddzielna willa oferuje nowoczes…
$1,09M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Odkryj uosobienie nowoczesnego życia w sercu spokoju. Osiem ekskluzywnych willi, które przed…
$537,227
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Luksusowa willa przy plaży znajduje się w pobliżu doskonałej strefy przybrzeżnej w Pafos, Cy…
$768,601
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Ten wyjątkowy rozwój jest ustawiony na spokojnym wzgórzu w Geroskipou, zaledwie kilka minut …
$864,243
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
2- Bedroom Villa - Luksusowy Beachfront Mieszka w Geroskipou, Pafos Opis ogólny Doświadcz pr…
$699,880
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
Położony na spokojnym wzgórzu w Geroskipou, zaledwie kilka minut od centrum Pafos, ta eksklu…
$979,476
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Contemporary 3-Sypialnia luksusowe wille w Geroskipou - Nowoczesne życie Otoczone przez natu…
$693,829
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
? Premium 3- Wille sypialne w Geroskipou, Pafos Prywatny basen 124; Architektura współczesn…
$677,266
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
W uroczej i tętniącej życiem wiosce Geroskipou w dzielnicy Pafos, ta butikowa kolekcja nowoc…
$740,147
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Contemporary 3-Sypialnia luksusowe wille w Geroskipou - Nowoczesne życie Otoczone przez natu…
$698,744
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Typ własności: Luksusowe wille Liczba domów: 15 Willi (+ 5 dodatkowych działek dostępnych) …
$1,06M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa w budowie, oferująca idealne połączenie komfortu i…
$1,71M
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Willa 6 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Willa 6 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 239 m²
Liczba kondygnacji 2
Aquamarine Coastal Villas — Ekskluzywna Willa V11 na Wybrzeżu w Pafos Szczegóły nieruchom…
$917,631
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta przestronna, oddzielona willa ma powierzchnię 206 m2 i stanowi doskonałą oka…
$1,13M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
? Luksusowy 3-Sypialnia Willa w Geroskipou, Pafos Prywatny basen 124; Współczesny design 12…
$700,342
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Contemporary 3-Sypialnia luksusowe wille w Geroskipou - Nowoczesne życie Otoczone przez natu…
$675,257
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
2- Bedroom Villa - Luksusowy Beachfront Mieszka w Geroskipou, Pafos Opis ogólny Doświadcz pr…
$665,628
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
3 Sypialnia Villa. Każda willa została starannie zaprojektowana, aby oferować przestronne wn…
$901,967
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Contemporary 3-Sypialnia luksusowe wille w Geroskipou - Nowoczesne życie Otoczone przez natu…
$705,589
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Contemporary 3-Sypialnia luksusowe wille w Geroskipou - Nowoczesne życie Otoczone przez natu…
$685,826
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Agencja
VIDI GROUP
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