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Wille na sprzedaż w Palodeia, Cypr

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11 obiektów total found
Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 405 m²
Luksusowa willa na sprzedaż 5 sypialni, 5 łazienek • Pokój pokojowy • Siłownia • Kino • Pula…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Willa w budowie, zapewniając nowoczesny komfort i styl, znajduje się w cichej m…
$874,291
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Villa project, freestanding, w cichej okolicy Palodea. Ten nowoczesny dom oferu…
$652,804
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TekceTekce
Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w trakcie budowy, reprezentująca nowoczesny luksus i komfort. Ten przestro…
$1,59M
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Odkryj tę wyjątkową, oddzielną willę w spokojnej i uroczej okolicy Palodia, Limassol. Ta pię…
$1,95M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
BirdieLane to elegancka willa na Cyprze, położona w prestiżowej okolicy, idealna do komforto…
$836,935
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 237 m²
BirdieLane to wyrafinowana willa na Cyprze, położona w jednym z najlepszych obszarów wyspy. …
$1,55M
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Willa 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Willa 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 193 m²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
BirdieLane to elegancka willa na Cyprze, położona w prestiżowej okolicy, idealna do komforto…
$755,566
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
BirdieLane to wyrafinowana willa na Cyprze, położona w jednym z najlepszych obszarów wyspy. …
$836,935
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
BirdieLane to elegancka willa na Cyprze, położona w prestiżowej okolicy, idealna do komforto…
$639,325
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Parametry nieruchomości w Palodeia, Cypr

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