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Wille na sprzedaż w Polis, Cypr

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8 obiektów total found
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 142 m²
Opis przedmiotu: Wieś Argaka 6 Villa No.2 jest willą z 4 sypialniami na sprzedaż w Polis. Wi…
$577,798
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 25 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 24 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
4 Sypialnia Villa - Rafinowana przestrzeń, prywatność i komfort śródziemnomorski Ta przestro…
$585,668
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 26 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 31 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$653,163
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Cobalt Heights to pożądana nieruchomość położona w spokojnym mieście Polis, na Cyprze, celeb…
$564,931
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 553 m²
Valterra Estates oferuje luksusową rezydencję z przestronną piwnicą z magazynami i dużym bas…
$2,15M
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Realting.com
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