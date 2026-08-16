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Wille na sprzedaż w Koinoteta Talas, Cypr

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102 obiekty total found
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Odkryj ekskluzywne wille na wzgórzu w Tali, Pafos oferuje 3- 4 sypialnie, prywatne baseny, p…
$1,36M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 454 m²
Obszar ten jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej prestiżowych przedmieść Pafos, of…
$2,64M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Ta wyrafinowana willa z 4 sypialniami uosabia premię mieszkającą w spokojnych zboczach Tali.…
$983,227
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Ta wyrafinowana willa z 4 sypialniami uosabia premię mieszkającą w spokojnych zboczach Tali.…
$1,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Powierzchnia 1 660 m²
Lime Grace - Wyjątkowa Luksusowa Willa w Kamares, Pafos, CyprLime Grace, położony w malownic…
$13,60M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w południowej-po wsi Tala z tej wyjątkowej willi z czterema …
$1,37M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 339 m²
3- Sypialnia Villa Te eleganckie wille z trzema sypialniami, zaprojektowane z nowoczesną wiz…
$983,227
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
4-Sypialnia Villa Te eleganckie wille z trzema sypialniami, zaprojektowane z nowoczesną wizj…
$1,11M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 050 m²
Purple Bliss - ekskluzywne luksusowe wille w Pafos, CyprPurple Bliss oferuje doskonałe połąc…
$6,13M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana podczas budowy, zapewnia przestronn…
$751,051
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Położony w spokojnej i prestiżowej dzielnicy wzgórza Tala, ta wyjątkowa czteropokojowa luksu…
$1,08M
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Willa w Kamares, Cypr
Willa
Kamares, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
Odkryj pięknie zaprojektowaną, oddzielną willę znajdującą się w prestiżowej miejscowości Tal…
$1,27M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: nowoczesna willa jednoosobowa, w trakcie budowy w prestiżowej dzielnicy Tala. T…
$721,184
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta wspaniała, nowoczesna willa z osobnym wejściem jest w pełni gotowa do pobytu…
$1,14M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Witamy w prywatnym śródziemnomorskim sanktuarium. Ta wyjątkowa willa o powierzchni 300 m ², …
$1,14M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Odkryj ekskluzywne wille na wzgórzu w Tali, Pafos oferuje 3- 4 sypialnie, prywatne baseny, p…
$1,36M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 403 m²
Purple Bliss - ekskluzywne luksusowe wille w Pafos, CyprPurple Bliss oferuje doskonałe połąc…
$2,92M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Luksusowy 3-Sypialnia Willa z 2-Sypialnia Babcia Flat - Melissovonos Villas, Pafos Przedstaw…
$1,43M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Discover an exclusive boutique project of just five luxury villas located on the tranquil sl…
$614,484
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Willa w Kamares, Cypr
Willa
Kamares, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta imponująca willa jest teraz na sprzedaż w bardzo popularnej okolicy Tala. Obiekt oferuje …
$1,48M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Cztery sypialnie willi, znajduje się w spokojnych wzgórzach Tala. Te wille są zaprojektowan…
$1,32M
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Willa 5 pokojów w Tala, Cypr
Willa 5 pokojów
Tala, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Villa with panoramic views — Kamares Village, Tala, Paphos🏡 Price:400000€📍
$464,672
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Doświadczenie współczesne Śródziemnomorskie życie w jednej z najbardziej prestiżowych społec…
$985,400
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: piękna willa jednoosobowa w prestiżowej dzielnicy Tala. Ten przestronny dom ofe…
$649,256
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Opis własności: Doświadcz luksusu życia w tej oszałamiającej willi z 4 sypialniami w spokoj…
$1,34M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Cztery sypialnie willi, znajduje się w spokojnych wzgórzach Tala. Te wille są zaprojektowan…
$1,32M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Luksusowe 4-Sypialnia Villa z widokiem na ogród na dachu i morze w Tala, Pafos Oszałamiając…
$1,11M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Luksusowe 4-Sypialnia Villa w Kamares, Tala z Morza Zapierającego dech w piersiach i widoki …
$1,32M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Odkryj tę luksusową willę z 4 sypialniami w ekskluzywnej miejscowości Pafos Hillside, Tala c…
$1,14M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Willa ta oferuje nowoczesny styl życia o przestronnej powierzchni wewnętrznej 2…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Talas, Cypr

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