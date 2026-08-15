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Wille na sprzedaż w Pafos, Cypr

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149 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
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Stasis Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna willa jednoosobowa na projekt, oferując komfort i styl w samym sercu …
$530,403
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana przez projekt w popularnej okolicy gro…
$592,492
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 242 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 25 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$1,05M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 19 to nowoczesny design willi 4 sypial…
$907,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 336 m²
3- Sypialnia Luksusowa Willa - Śródziemnomorska Elegancja Odkryj willę, która doskonale równ…
$1,86M
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Willa prezentuje elegancki, nowoczesny estetykę z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi i ku…
$651,111
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 50 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$936,352
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 41 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$1,28M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 166 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 21 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$1,07M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 35 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$1,12M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: Ta olśniewająca willa zgodnie z planem oferuje nowoczesny i komfortowy styl życ…
$1,57M
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa jednoosobowa, obecnie w budowie, oferuje komfortową powierzchnię 158 m2. Te…
$1,57M
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 20 to nowoczesny design willi 4 sypial…
$907,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Opis przedmiotu: Azalea Villas, Willa nr 20 to ekskluzywna, nowoczesna willa z 4 sypialniami…
$1,35M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 6
Powierzchnia 963 m²
Opis przedmiotu: Villa Superior, Villa No. 1 jest światowej klasy nowoczesną rezydencją z 6 …
$5,52M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Willa prezentuje elegancki, nowoczesny estetykę z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi i ku…
$652,265
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 355 m²
3- Sypialnia Luksusowa Willa - Śródziemnomorska Elegancja Odkryj willę, która doskonale równ…
$1,86M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa 4 pokoi w Pafos, Cypr
Willa 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Willa w kompleksie Royal Bay Resort - Paphos vilda 124; CyprKompleks willi Royal Bay Resort …
$1,24M
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 27 jest unikalną willą 3 sypialnie…
$1,17M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 2
Konstrukcja i estetyka tego nowego projektu mają na celu przekazanie istoty światowej klasy …
$5,35M
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 248 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 33 jest nowoczesnym designem 4 sypialn…
$1,12M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1
3 Sypialnia Villa w tętniącym życiem centrum Pafos, ta willa oferuje wyjątkową mieszankę luk…
$524,976
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 14 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$907,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 28 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$1,17M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 306 m²
3- Sypialnia Luksusowa Willa - Śródziemnomorska Elegancja Odkryj willę, która doskonale równ…
$1,83M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Willa prezentuje elegancki, nowoczesny estetykę z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi i ku…
$651,111
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 242 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 28 jest nowoczesnym designem 4 sypialne…
$1,05M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to przyszły elitarny projekt budowlany położony w Grobowcu Królów, Pafos. Te rezydencje…
$622,043
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

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