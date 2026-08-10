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Wille na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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69 obiektów total found
Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowoczesna willa z trzema sypialniami obecnie budowana w Germasogeia, jednym z najbardziej p…
$1,27M
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VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Contemporary 4- Bedroom Villa - Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Ta wyjątkowa willa za…
$2,21M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Położony w prestiżowych wzgórzach Germasogeia w Limassol, ten ekskluzywny rozwój mieszkalny …
$1,22M
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TekceTekce
Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 560 m²
Odkryj nowy standard luksusowego życia Położony w prestiżowych wzgórzach Kalogiry w Germaso…
$4,96M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Urocza, dobrze urządzona willa zagnieżdżona w cichej dzielnicy mieszkalnej Germasogia. Ten p…
$1,14M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Oferujemy piękną willę na sprzedaż w południowej części Germasoyi. Z przestronną powierzchni…
$1,75M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Doświadcz istoty luksusu w tym nowym projekcie, gdzie znajdziesz premium stylu życia. Zanurz…
$2,80M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa w budowie w popularnej dzielnicy Germasoya. Dom ma 146 m2 prze…
$1,15M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piękna willa z 5 sypialniami w Germasoje.• 2 poziomy• Klimatyzacja i ogrzewanie w salonie i …
$1,52M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Położony w bardzo sought- after obszarze Germasogeia w Limassol. Obecnie w budowie. Zaprojek…
$871,101
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 2
Poczuj esencję luksusu w tym nowym projekcie, gdzie znajdziesz premium stylu życia. Zanurz s…
$2,01M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 203 m²
Ta nowoczesna willa z pięciosypialnią znajduje się w popularnej dzielnicy Germasogeia w Lima…
$2,31M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Ten ekskluzywny projekt mieszkalny, położony w prestiżowych wzgórzach Germasogeia w Limassol…
$1,25M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta piękna willa jest w trakcie budowy w prestiżowej dzielnicy Germasoya. Powier…
$1,19M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Niewielki kompleks kamienic znajduje się w zielonej strefie prestiżowej części wybrzeża w od…
$885,178
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Ten trzypokojowy dom z prywatnym basenem znajduje się w prestiżowej dzielnicy Potamos Germas…
$1,54M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 150 m²
Odkryj niezwykłą rezydencję w prestiżowej enklawie mieszkalnej Paniotis, jednym z najbardzie…
$7,87M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Wybitna willa w Potamos Yermasoya (obszar PAPAS), Limassol. Powierzchnia: 550 m ² Oferuje s…
$4,53M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami znajduje się na spokojnych wzgórzach Strogilos, Germasogeia,…
$970,470
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 594 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniały nowoczesny willa znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy Limassol - Potam…
$5,03M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 542 m²
Sygnatura luksusowa willa z 6 sypialniami w prestiżowym Potamos Yermasoyia (obszar PAPAS), O…
$4,52M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa nowoczesna willa z 4 sypialniami usytuowana w prestiżowej dzielnicy Germasogeia w …
$1,86M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa do wynajęcia w prestiżowej dzielnicy Potamos Germasogeias w Limassol, oferuj…
$4,22M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa na etapie projektu, położona w prestiżowej dzielni…
$2,27M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Ta rezydencja z 5 sypialniami stanowi doskonałą mieszankę komfortu i komfortu. Po wejściu, j…
$1,28M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Położony w prestiżowych wzgórzach Germasogeia w Limassol, ten ekskluzywny rozwój mieszkalny …
$1,22M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Ta elegancka willa, położona w prestiżowej dzielnicy Germasogeia, stanowi rzadką okazję do p…
$784,133
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 550 m²
Ta wyjątkowa willa oferuje luksusową rodzinę mieszkającą na wielką skalę, łączącą eleganckie…
$4,25M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 650 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Papas Potamos Germasogeias, zaledwie 200 metrów od plaży, t…
$6,83M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 525 m²
Niezrównane doświadczenie życiowe, chwaląc się hojnym 525 m ² powierzchni mieszkalnej ustawi…
$3,43M
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