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Wille na sprzedaż w Aradipu, Cypr

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10 obiektów total found
Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Ten niezwykły dom jednoosobowy w Aradippou oferuje hojny 260 m ² powierzchni nieruchomości n…
$366,344
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Oszałamiający 4-pokojowy nowoczesny dom położony w bardzo pożądanym obszarze Aradippou Larna…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Ta oszałamiająca willa z trzema sypialniami oferuje doskonałe połączenie luksusu, komfortu i…
$407,705
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: Bungalow, Three Bedroom House for Sale in New Marina- Port Area, Larnaca. P…
$365,406
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Znajduje się w obszarze Aradhippou Składa się z 1 całkowicie niezależnego miejsca zamieszkan…
$638,808
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Odkryj nowoczesne życie w tych pięknych domów z trzema sypialniami, idealne dla rodzin lub i…
$413,614
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Odkryj ten pięknie utrzymany dom narożny o powierzchni 200 m ² na działce 254m ². Oferuje 4 …
$413,614
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Agencja
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Willa w Aradipu, Cypr
Willa
Aradipu, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
4-pokojowy dom na sprzeda ¿w centrum Aradippou, z oddzielnym oddzielnym, mn ± jednostką. Głó…
$696,881
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa 4 pokoi w Aradipu, Cypr
Willa 4 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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Willa 3 pokoi w Aradipu, Cypr
Willa 3 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 168 m²
Dom z trzema sypialniami na sprzedaż w rejonie prowincji Xylofagou - Larnaca. Dom składa się…
$247,699
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