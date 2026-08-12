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Wille na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

;
Tserkezoi Municipality
3
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118 obiektów total found
Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 550 m²
7 + 1 SYPIALNIA SZCZEGÓŁOWA WILLA 124; 550 m ² 124; NIEZALEŻNE 1- SYPIALNIA APARTAMENT 124; …
$1,37M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzysypialnia Villa - Premier Living in Agia Fila Przestronna willa z trzema sypialniami w T…
$1,38M
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VIDI GROUP
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Willa w Limassol District, Cypr
Willa
Limassol District, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa oferująca komfortowy styl życia w pre…
$990,250
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest część domu (kamienica lub willa) w budowie, o łącznej powierzchni wewnętrzn…
$810,176
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny Serenity przez Fairways Trzy sypialnie wille w Limassol Zie…
$2,05M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Szósta sypialnia sanktuarium wyrafinowanej elegancji. Z zamiatającymi widokami panoramicznym…
$1,26M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami zapewnia harmonijną mieszankę przestrzeni, komfortu …
$1,34M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Czterosypialnia Villa - Ultimate Expression of Luxury and Space Czteropokojowe wille w Limas…
$2,28M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 535 m²
Ta willa została zbudowana w 2018 roku i jest epidemią luksusowego życia. Położony w Agios T…
$2,90M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta olśniewająca willa, położona w godnej pozazdroszczenia lokalizacji, oferuje niezrównane d…
$1,51M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwusypialnia Villa - Nowoczesny Minialista Living Ta dwupokojowa willa w Agios Tychonas jest…
$2,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami zapewnia harmonijną mieszankę przestrzeni, komfortu …
$1,28M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami zapewnia harmonijną mieszankę przestrzeni, komfortu …
$1,12M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami zapewnia harmonijną mieszankę przestrzeni, komfortu …
$1,25M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Mykonos- Style Villa w Agios Tychonas Piękna willa jednoosobowa znajd…
$1,09M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
5- Sypialnia Contemporary Villa - Agios Tychonas, Limassol Lokalizacja Ta nowoczesna willa, …
$2,90M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Opis przedmiotu: Monagroulli Hills, Villa Nr 15 jest śródziemnomorski zaprojektowany 3 sypia…
$572,088
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Powierzchnia 829 m²
Luksusowa willa z 6 sypialniami (Classic Residence) w prestiżowym Parekklisia Tourist Area w…
$4,44M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 249 m²
Five-Bedroom Villa - Pinnacle luksusowego życia Golfside Pięciopokojowe wille w Limassol Gre…
$2,25M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ta urokliwa, nowoczesna willa jest doskonale położona w prestiżowej i południowej części Agi…
$1,11M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami zapewnia harmonijną mieszankę przestrzeni, komfortu …
$1,19M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych i najbardziej wysublimowanych dzielnic Limassol…
$1,93M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 616 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Kapsalos, ta wyrafinowana willa oferuje wyrafinowany design…
$1,45M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Ta znakomita willa, położona w cichej i bardzo wysublimowanej dzielnicy mieszkalnej Ekali, o…
$1,26M
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Willa w Tserkezoi Municipality, Cypr
Willa
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się imponująca willa w budowie z przestronnym wnętrzem o powierzchni 24…
$2,72M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 465 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami, z dodatkowym pokojem dla pokojówek, znajduje się w c…
$3,44M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesna willa z 4 sypialniami z basenem i widokiem na morze w Agios Tychonas, jednej z na…
$1,13M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 281 m²
Six- Bedroom Villa - Pinnacle luksusowego Golfside życia Sześciopokojowe wille w Limassol Gr…
$2,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ta luksusowa willa, położona w spokojnych wzgórzach Agii Fila (w pobliżu Heritage), oferuje …
$3,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 432 m²
Willa na sprzedaż na szczycie góry w Agia Fila na obszarze kalithea. Parter jest z 3 sypialn…
$888,633
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

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