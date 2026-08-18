Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Protaras
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Protaras, Cypr

;
Willa Usuwać
Wyczyść
117 obiektów total found
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$767,456
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa znajduje się w prestiżowej strefie przybrzeżnej w samym sercu Protary. Will…
$755,172
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$759,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
DD CO DEDD CO DE
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$636,077
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$744,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$731,953
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 368 m2 w ramach…
$744,952
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$736,521
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$747,940
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę luksusową willę z 5 sypialniami położoną zaledwie 500 metrów od plaży i malowniczy…
$880,824
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$742,230
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Wyjątkowa willa z 4 sypialniami - część ekskluzywnej kolekcji 12 luksusowych willi w Protara…
$2,22M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w spokojnej strefie przybrzeżnej Ayia Triada, zaledwie kilka minut od Paralimni mar…
$718,069
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowoczesny dom w fazie planowania jest idealnie położony w bardzo wysublimowanym obszarz…
$756,985
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna, wybudowana willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Protary, oferując wyjąt…
$678,883
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Położony w prestiżowej strefie przybrzeżnej Ayia Triada, ta oddzielona willa oferuje ciche ż…
$882,872
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$727,386
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Urocza willa z trzema sypialniami w Pernera, Protaras - blisko morza, piękne plaże, bary i r…
$632,805
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami jest zaprojektowana tak, aby zapewnić idealne połącz…
$697,854
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna willa w budowie znajduje się w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów P…
$690,899
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w spokojnej strefie przybrzeżnej Ayia Triada, zaledwie kilka minut od Paralimni mar…
$618,011
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzypokojowa willa oddzielona od siebie na prywatnej działce o powierzchni 319 m2 w ramach e…
$727,814
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$737,663
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$727,386
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna willa zajmuje pierwszorzędne wybrzeże w sercu Protaras. Willa posiada 3 sypial…
$708,279
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż przytulna willa wolnostojąca w prestiżowej okolicy Protaras. Ten drugi budynek, …
$548,187
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 360 m2 w ramach…
$739,239
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$621,205
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się