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Wille na sprzedaż w Tremithousa, Cypr

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27 obiektów total found
Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,23M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: oszałamiający offplan oddzielona willa znajduje się w uroczej okolicy Tremithon…
$456,008
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 287 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,23M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$467,553
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ta oszałamiająca willa jest teraz dostępna na sprzedaż w uroczej okolicy Tremithonia. Oferuj…
$456,008
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
For sale: 3-bedroom villa in the MESOYI RESIDENCES development, located in a peaceful countr…
$522,204
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$450,236
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Położony w Tremithonia, w pobliżu Pafos, te trzypokojowe domy są idealne do stałego życia, o…
$570,865
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ta oszałamiająca willa jest teraz dostępna na sprzedaż w uroczej okolicy Tremithonia. Oferuj…
$507,959
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Nowa willa w Tremithonia koło Empa w budowie na sprzedaż. 4 sypialnie, 4 łazienki, garaż, pr…
$1,71M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,39M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Imponujący offplan oddzielona willa oferuje nowoczesne życie z klasą efektywnoś…
$554,137
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Imponujący offplan oddzielona willa oferuje nowoczesne życie z klasą efektywnoś…
$542,592
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 336 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,51M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
For sale: 3-bedroom villa in MESOYI RESIDENCES 7, located in a peaceful countryside area jus…
$510,469
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$456,008
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Ten oszałamiający offplan oddzielona willa w Tremithonia oferuje doskonałą mies…
$554,137
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 304 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,39M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$432,919
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa jest w trakcie budowy w uroczej części Tremitusy. Przestron…
$1,21M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Te prywatne wille oferują unikalną kombinację luksusu i natury, zapewniając niezrównane dośw…
$1,34M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$456,008
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana poza planem, w uroczej mie…
$432,919
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Położony w Tremithonia, w pobliżu Pafos, te trzypokojowe domy są idealne do stałego życia, o…
$525,196
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Imponujący offplan oddzielona willa oferuje nowoczesne życie z klasą efektywnoś…
$571,454
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Imponujący offplan oddzielona willa oferuje nowoczesne życie z klasą efektywnoś…
$554,137
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Willa 4 pokoi w Tremithousa, Cypr
Willa 4 pokoi
Tremithousa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 2/2
Luxury villa for sale. The house consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, cozy terraces, a priva…
$606,775
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Parametry nieruchomości w Tremithousa, Cypr

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