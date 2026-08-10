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Wille na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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69 obiektów total found
Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 555 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami, umieszczona na wzniesionej, delikatnie pochyłej d…
$2,31M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Paniotis Germasogeia, oferując luksusowe życie na…
$1,96M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
4 sypialnie na 2 piętrze, są również trzy łazienki (prysznic w sypialni i w pokoju gościnnym…
$924,674
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VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Elegancki 4-Sypialnia Apartament w Ayios Athanasios Hills Ten wyjątkowy apartament z 4 sypia…
$1,03M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 307 m²
: ridge jest strzeżoną wspólnotą dziewięciu odizolowanych willi przemierzonych w zielone wzg…
$2,02M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 611 m²
Ta ekskluzywna willa z 5 sypialniami znajduje się w dzielnicy Agios Athanasios w Limassol, j…
$2,44M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta elegancka willa z 4 sypialniami oferuje wyrafinowane mieszkanie mieszkalne w jednym z naj…
$894,442
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 396 m²
Elegant 4- Sypialnia Residence in Agios Athanasios, Limassol Położony na cichej alei mieszk…
$2,29M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Na panoramicznych wzgórzach Agios Athanasios nad Limassol, to wyjątkowe arcydzieło architekt…
$3,59M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 973 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych willi trzypoziomowych położonych na ekspansywnych 95…
$5,19M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 312 m²
Elegancka willa z 4 sypialniami oferuje doskonałe połączenie luksusu, komfortu i nowoczesneg…
$894,331
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 895 m²
5-Sypialnia Villa - Panoramiczne widoki na morze, Agios Athanasios, Limassol Żyjące i jadaln…
$4,90M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 610 m²
"Dom marzeń" jest prawdopodobnie najpiękniejszą nieruchomością na Cyprze! Wyjątkowa rezyden…
$2,14M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 7
Ultraluksusowa willa położona na szczycie Agios Athanasios, Limassol, oferuje zapierające de…
$3,55M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 347 m²
:ridge is a gated community of nine detached villas terraced into the green hillside of Agio…
$2,21M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 603 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami na wzniesionej, delikatnie pochyłej działce w pres…
$2,42M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
3 sypialnie parter półpensjonat dom w małym bloku w Agios Antonios Limassol. Powierzchnia po…
$425,431
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: przestronna willa w dzielnicy Agios Athanasios. Ta imponująca nieruchomość odsp…
$1,28M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 670 m²
Ten wspaniały obiekt został zbudowany w bardzo wysokich specyfikacjach i oferuje panoramiczn…
$4,93M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta elegancka willa z 4 sypialniami oferuje wyrafinowane mieszkanie mieszkalne w jednym z naj…
$934,577
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 252 m²
Na sprzedaż unikalny podzielony poziom Villa z widokiem na morze, położony w prestiżowej dzi…
$2,20M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 554 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami, umieszczona na wzniesionej, delikatnie pochyłej d…
$2,28M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 880 m²
5-Sypialnia Villa - Panoramiczne widoki na morze, Agios Athanasios, Limassol Żyjące i jadaln…
$4,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta elegancka willa z 4 sypialniami oferuje wyrafinowane mieszkanie mieszkalne w jednym z naj…
$862,916
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 973 m²
5-Sypialnia Villa - Panoramiczne widoki na morze, Agios Athanasios, Limassol Żyjące i jadaln…
$5,12M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż nowoczesny projekt willi w atrakcyjnej okolicy Ayios Athanasios. Willa ta oferuj…
$1,04M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 329 m²
:ridge is a gated community of nine detached villas terraced into the green hillside of Agio…
$2,10M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Ten elegancki, trzypokojowy dom położony jest w bardzo wysublimowanej części Agios Athanasio…
$766,569
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VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest oszałamiająca willa w budowie, znajduje się w prestiżowej okolicy Ayios Ath…
$1,26M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ta elegancka willa z 4 sypialniami znajduje się w bardzo pożądanej dzielnicy mieszkalnej Agi…
$1,63M
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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