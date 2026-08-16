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Wille na sprzedaż w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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69 obiektów total found
Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest oszałamiająca willa na projekt, położony w cichej okolicy Kissonerga. Ten n…
$1,41M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Maris Verde Villas - Elegant Luxury Villas na wybrzeżu CypruMaris Verde Villas oferuje nowy …
$827,626
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 447 m²
Luksusowa 5-pokojowa willa nad morzem w Pafos z prywatnym ogrodem i basenem. Ta willa znajdu…
$3,92M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Doświadcz nowoczesnego życia przybrzeżnego w kol…
$541,139
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TekceTekce
Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: willa oddzielona na pierwszej linii morza w Kissonerg, południowo-po przybrzeżn…
$2,10M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Maris Verde Villas - Luksusowe Wybrzeże życia na CyprzeMaris Verde Villas oferuje luksusowy …
$899,645
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Odkryj ekskluzywną kolekcję nowoczesnych domów j…
$541,139
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Maris Verde Villas - Redefiniowanie luksusu na wybrzeżach CypruMaris Verde Villas redefiniuj…
$827,626
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonale położony w miejscowości Kissonerga między Pafos i słynnej plaży Coral Bay. W pobli…
$1,06M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Odkryj doskonałą kolekcję nowoczesnych rezydencj…
$541,139
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Przedstawiamy ekskluzywny rozwój pięknie zaproje…
$539,249
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż jest w pełni gotowy do obsadzenia oddzielną willę, reprezentującą luksusowe zakw…
$4,06M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Pafos Marina Villas ekskluzywna grupa samotnych willi, które są dostępne na sprzedaż na pocz…
$6,28M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Doświadcz nowoczesnego życia przybrzeżnego w kol…
$541,139
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
For sale: Spacious four-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This modern home offers gene…
$563,276
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Ciesz się nowoczesnym życiem przybrzeżnym z tej …
$539,249
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Przedstawiamy ekskluzywny rozwój pięknie zaproje…
$539,249
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
4 Sypialnia Villa Willa z trzema sypialniami jest przeznaczona dla tych, którzy cenią sobie …
$1,37M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 378 m²
Dahlia Charm - ekskluzywna 4-sypialna willa w Pafos, CyprDahlia Charm jest znakomitą willą z…
$1,57M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Ta piękna willa z 3 sypialniami, spełniająca najwyższe standardy, znajduje się w jednym z na…
$3,13M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna willa w budowie, znajduje się w malowniczej dzielnicy Kissonerga. Ten…
$543,708
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta piękna willa z 5 sypialniami, wykonana zgodnie z najwyższymi standardami, znajduje się w …
$3,99M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$508,490
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This contemporary …
$1,06M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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