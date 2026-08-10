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Wille na sprzedaż w Peyia, Cypr

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309 obiektów total found
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
4 sypialnia Willa w jaskiniach morskich Odkryj współczesne życie na wybrzeżu, ekskluzywną k…
$1,42M
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VIDI GROUP
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny projekt willi jednoosobowej o wewnętrznej powierzchni 150 m2, po…
$525,915
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Villa Peyia - podniesiona pozycja z widokiem na morze panoramiczne Ta…
$1,38M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, położona w malowniczej okolicy Peia,…
$444,106
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający offplan oddzielona willa w Pegeia, oferując wyjątkową okazję …
$663,810
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Willa w budowie, typ podwójny, w prestiżowej dzielnicy Peia, Peia. Ten stylowy …
$483,774
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Doświadcz Pinnacle of Mediterranean Living at Dragon House. Dragon House jest czymś więcej n…
$1,92M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1274 to nowoczesny stan luksusu 3 sypialnie willi…
$1,06M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
3- Sypialnia Villa - Peyia, Pafos Ta elegancka willa z trzema sypialniami znajduje się w ma…
$559,448
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 211 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1256 jest nowoczesnym stanem luksusu 3 sypialnie …
$1,12M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ten rozwój przybrzeżny oferuje kolekcję luksusowych willi oddzielonych w nieskazitelnej nadm…
$1,09M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta wspaniała willa na projekcie oferuje luksusowe życie w jednym z najbardziej …
$1,88M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Purple Bliss - ekskluzywna willa w Pafos, CyprPurple Bliss jest wyrafinowaną willą z 4 sypia…
$2,29M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 506 m²
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa oferuje 506 m2 przemyślanej przestrzeni wewnętrznej, zapewn…
$2,88M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż (off- plan) 4 sypialnia nowoczesna willa w Pegeia, Pafos. Znajduje się na wzgórz…
$1,57M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 481 m²
Ta wspaniała, nowoczesna willa znajduje się w ekskluzywnej i spokojnej miejscowości na wzgór…
$2,05M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Obiekt znajduje się w wysokiej jakości projekt społeczności zaprojektowany przez najwyższego…
$1,12M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż willa w fazie planowania o przemyślanej powierzchni wnętrza 128,3 metrów kwadrat…
$589,981
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Willa w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Willa
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 344 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to willa na pierwszej linii morza z 5 sypialniami, prywatny basen, sauna, pokój gier i …
$3,96M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: czarująca prywatna willa w prestiżowej dzielnicy Peia. Ta piękna obudowa wtórna…
$526,906
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Exclusive 5-Sypialnia Villa z widokiem na morze i dwa bloty. Ta wyjątkowa, luksusowa rezyden…
$3,31M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa 3 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
This beautiful villa is located in a very popular area of Peyia and offers easy access to a …
$507,491
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1279 jest nowoczesnym stanem luksusu 3 sypialnie …
$1,26M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 211 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1257 jest nowoczesnym stanem luksusu 3 sypialnie …
$1,22M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 224 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1273 to nowoczesny stan luksusu 4 sypialnie willi…
$1,05M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż: Off- plan oddzielona willa w południowo-po obszarze Peyia, oferując niepowtarz…
$445,251
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Nowoczesna willa pod budową w Peyi - 165 m2, 4 sypialnie En-suite Przegląd Odkryj nową, now…
$806,282
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Dahlia Charm - 4- Sypialnia Villa i Land Plots w Pafos, CyprDahlia Charm to oszałamiająca wi…
$1,57M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Ta ekskluzywna kolekcja 26 współczesnych willi, umieszczona w spokojnych wzgórzach Peyia, zn…
$1,49M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż oszałamiający projekt willi w prestiżowej części jaskiń morskich. Ten imponujący…
$3,64M
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