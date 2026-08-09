Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Manavgat
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Manavgat, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Manavgat, Turquía
Villa 6 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 292 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina y Calefacción por Suelo Radiante en Side, Manavgat Side destaca como uno d…
$832,397
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Villa 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 246 m²
Número de plantas 2
Villa Dúplex de 3 Dormitorios a Poca Distancia del Mar en Manavgat Antalya Ubicada en Evrens…
$527,185
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir