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Villas en venta en Kepez, Turquía

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3 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 2
$220 054
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$19,87M
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