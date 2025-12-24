Complejo residencial Laguna Homes

Lagune Homes reúne todo lo que necesitas para disfrutar de la vida puramente mediterránea.

Lagune Homes se encuentra en Calpe, junto a la zona natural de Las Salinas y a solo 5 minutos a pie de la famosa playa de Fossa y a 10 minutos de la playa de Arenal.

Calpe, conocido como El Penion de Ifach, uno de los símbolos icónicos de la Costa Blanca, es un municipio costero situado a 64 km al norte de Gu Alicante. Limita en el norte con Benissa y Moraira, y en el sur con Altea.

Excelente ubicación - parques naturales, hermosas playas de arena y aguas cristalinas, junto con una gran variedad de recreación y gastronomía.

Desde Lagune Homes, puede acceder directamente a las principales rutas de comunicación (N-332 y AP-7), que se conectan al resto de las principales ciudades de la Costa Blanca, así como al aeropuerto de Alicante.

El complejo consta de dos edificios de 11 plantas con apartamentos, en las terrazas de los cuales se puede disfrutar de buen tiempo y vistas a Calpe.

Lagune Homes es parte de una comunidad cerrada equipada con elegantes y espaciosas comodidades comunes diseñadas para el ocio y los deportes.

Infraestructura:

piscina para adultos y niños con solarium,

- cancha de tenis de mesa,

- sala gourmet,

- Áreas verdes y área infantil

El hotel dispone de 54 apartamentos con 2 y 3 dormitorios. Los apartamentos serán alquilados con un acabado completo.

Todos los apartamentos disponen de garaje y despensa incluido en el precio.

El complejo está situado cerca de supermercados, restaurantes, paradas de autobús y la playa de La Fossa.

Distancia al mar-500 m.

desde €374,000 ~668.000

Encontrar un apartamento: Instalaciones15