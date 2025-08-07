  1. Realting.com
Obra nueva en venta en El Alacantí

Alicante
1
Complejo residencial Halar
Alicante, Španjolska
$338,345
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 73–114 m²
Halar consta de 47 apartamentos modernos diseñados con sostenibilidad y diseño único en mente. Los apartamentos se venden con espacio de estacionamiento incluido y almacenamiento.En el territorio del complejo hay una piscina, jardines bien cuidados y un parque infantil. Otras comodidades inc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0
364,144
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
481,835
Apartamentos 4 habitaciones
114.0
536,603
