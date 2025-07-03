  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Guardamar del Segura
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar

Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar

Guardamar del Segura, Španjolska
de
$323,738
;
40
Dejar una solicitud
ID: 27854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Guardamar del Segura

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura

Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubicado en la impresionante región sur de la Costa Blanca. Este desarrollo presenta una excelente oportunidad para ser propietario de una casa en Guardamar del Segura, con servicios sociales de primer nivel en un entorno prestigioso. Los servicios esenciales, incluidos supermercados, bares, restaurantes y diversas actividades de ocio y deportivas, están cómodamente accesibles en un corto trayecto en coche.

Estos apartamentos en Guardamar del Segura idealmente ubicados ofrecen fácil acceso a servicios vitales y al hermoso Parque Natural de La Mata, lo que los hace perfectos para los amantes del senderismo y el ciclismo. También están a sólo 10 minutos en coche de las impresionantes playas de Guardamar, a 38 km del aeropuerto de Alicante y a 80 km del aeropuerto de Murcia.

Esta moderna comunidad ofrece a sus residentes acceso a la gran piscina comunitaria, exuberantes jardines y parque infantil, así como a la zona de aparcamiento subterráneo.

En el interior de estas modernas viviendas dispone de dos o tres amplios dormitorios dobles con armarios empotrados según el modelo, dos baños (uno de ellos en suite con el dormitorio principal), una cocina americana equipada con comedor y un gran salón con Ventanas estilo francés que permiten la entrada de abundante luz natural.


ALC-00932

Localización en el mapa

Guardamar del Segura, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$676,906
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$426,157
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$353,168
Complejo residencial Luz Resort
Finestrat, Španjolska
de
$422,833
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$476,777
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$323,738
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$493,259
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Mostrar todo Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Torrevieja, Španjolska
de
$344,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 71–89 m²
2 objetos inmobiliarios 2
En esta zona residencial tendrás viviendas de 2 o 3 dormitorios en un edificio moderno. Las zonas comunes incluirán 3 piscinas, gimnasio, pista de pádel y amplios jardines
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
71.0 – 89.0
417,916 – 428,511
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Mostrar todo Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Calpe, Španjolska
de
$345,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Descubre un nuevo proyecto exclusivo que repensa el concepto de lujo viviendo en la Costa Blanca. Situado en el corazón de Calpe, este innovador complejo ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, sostenibilidad y confort, creado para aquellos que buscan un estilo de vida excepcional.…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones