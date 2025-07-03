Piso en edificio nuevo Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia

Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante

Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral mediterráneo, en la región de la Costa Blanca. Los apartamentos en primera línea de mar son una opción ideal para los amantes de la playa.

El proyecto está rodeado de una gran variedad de servicios cotidianos y sociales, como restaurantes de primera categoría, bares conceptuales, supermercados, farmacias y paradas de autobús. Se tarda aproximadamente una hora en llegar al aeropuerto de Alicante y a la estación del tren rápido AVE, que sirve como principal enlace de transporte entre Alicante y Madrid.

Situado dentro de un proyecto de viviendas en primera línea de las playas de arena de Dénia, estos apartamentos en venta en Denia España ofrecen amplias zonas comunes y una serie de instalaciones sociales. Los residentes pueden disfrutar de piscinas comunitarias para adultos y niños, lavapiés, duchas al aire libre, jardines, cámaras de seguridad y acceso directo a la playa.

El complejo cuenta con apartamentos de 2 y 3 dormitorios, cada uno de ellos con un amplio salón con una moderna cocina americana y grandes ventanales que permiten disfrutar de las impresionantes vistas al mar. Estos apartamentos en primera línea de playa se entregan listos para entrar a vivir. Vienen equipados con puerta de entrada blindada, persianas motorizadas, preinstalación de aire acondicionado, sistemas de iluminación LED, agua caliente aerotérmica, cocina totalmente equipada con electrodomésticos y lavavajillas. Los apartamentos están diseñados para aprovechar al máximo la luz natural del sol y beneficiarse de las cálidas brisas.

ALC-00277