Piso en edificio nuevo Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar

Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura

Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubicado en la impresionante región sur de la Costa Blanca. Este desarrollo presenta una excelente oportunidad para ser propietario de una casa en Guardamar del Segura, con servicios sociales de primer nivel en un entorno prestigioso. Los servicios esenciales, incluidos supermercados, bares, restaurantes y diversas actividades de ocio y deportivas, están cómodamente accesibles en un corto trayecto en coche.

Estos apartamentos en Guardamar del Segura idealmente ubicados ofrecen fácil acceso a servicios vitales y al hermoso Parque Natural de La Mata, lo que los hace perfectos para los amantes del senderismo y el ciclismo. También están a sólo 10 minutos en coche de las impresionantes playas de Guardamar, a 38 km del aeropuerto de Alicante y a 80 km del aeropuerto de Murcia.

Esta moderna comunidad ofrece a sus residentes acceso a la gran piscina comunitaria, exuberantes jardines y parque infantil, así como a la zona de aparcamiento subterráneo.

En el interior de estas modernas viviendas dispone de dos o tres amplios dormitorios dobles con armarios empotrados según el modelo, dos baños (uno de ellos en suite con el dormitorio principal), una cocina americana equipada con comedor y un gran salón con Ventanas estilo francés que permiten la entrada de abundante luz natural.

ALC-00932