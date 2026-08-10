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Wohnimmobilien in Gazipasa, Türkei

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145
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161 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/10
$170,358
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$91,334
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/10
$170,358
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
In Gazipaşa-Pazarcı, in einer hochwertigen Wohnanlage mit freier Umgebung, in der sämtliche …
$58,375
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/10
$154,352
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Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe des Meeres in einem Komplex mit Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa …
$127,172
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe des Meeres in einem Komplex mit Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa …
$83,990
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/10
$157,782
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/10
$163,498
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Wohnung in Gazipasa, Türkei
Wohnung
Gazipasa, Türkei
D:631🏡 Gazipasha | Pazardji Bezirk | 1 km zum MeerWohnung zum Verkauf ist 1+1, 35 m2 im Erdg…
$50,100
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/10
$163,498
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/10
$168,072
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/10
$158,925
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/10
$148,635
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$115,312
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 10
$130,341
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/10
$177,218
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Gazipaşa Pazarcı, mit Blick auf den Tropenpark 1+1 Apartments in einer hochwertigen Anlage …
$83,030
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/10
$173,788
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$84,217
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Haus in Gazipasa, Türkei
Haus
Gazipasa, Türkei
Apartment mit Meerblick in Gazipaşa – 2BR, Terrasse und Privatgarten (Panorama Residence) S…
$199,088
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Was Sie bekommen: stilvolle und voll möblierte Wohnung 1+1 in einem neuen modernen Wohnkompl…
$81,644
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in einer ruhigen Gegend …
$88,498
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gazipasa, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in Gazipaşa zum VerkaufWohnung in Gazipaşa zu verkaufen – Diese Wohnung in Gazipaşa …
$70,452
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/5
Lage im Zentrum von Gazipaşa Hochwertige Bauweise Cumhuriyet / Pazarcı / Gazipaşa / Antaly…
$81,302
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/10
$168,072
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$150,255
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
Was Sie erhalten: Hell eingerichtete Wohnungsplanung 1+1 mit einer Gesamtfläche von 50 m2 in…
$69,371
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 5
Stadt und Waldblick Wohnungen mit reichhaltiger Ausstattung in Gazipaşa Zentrum Die östlich …
$110,568
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 7
Was Sie erhalten: Moderne 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 64,5 m2, befindet sich im 7. Stoc…
$107,269
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