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Wohnimmobilien in Iğdır, Türkei

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wohnungen
121
häuser
5
126 immobilienobjekte total found
Wohnung 15 Schlafzimmer in Alibeykoy, Türkei
Wohnung 15 Schlafzimmer
Alibeykoy, Türkei
Schlafräume 15
Fläche 3 200 m²
In Alibeykoy, einer schnell wachsenden Nachbarschaft im Stadtteil Eyupsultan von Istanbul, b…
$8,94M
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neuer Komplex auf den Hügeln des entwic…
$154,674
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Apartments in einem Komplex mit Blick auf Alanya und das Meer im Stadtteil…
$155,786
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie erhalten: Luxury 2+1 Ferienwohnung im malerischen Stadtteil Oba. Der Wohnkomplex w…
$195,846
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Was Sie bekommen: Sie erhalten ein modernes 1+1 Apartment in einem neuen Wohnkomplex im Stad…
$183,605
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem gemütlichen Komplex in …
$144,659
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
Für Investitionen Was Sie erhalten: Elite Wohnanlage in einem ruhigen, bergigen Teil des St…
$186,944
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Premium-Gehäuse in ei…
$194,733
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/7
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in der en…
$150,223
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments und Penthäuser mit Meerblick und…
$135,757
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Ein neuer Komplex in der entwickelten Gegend von Oba. Auf dem Bau: Der Ba…
$143,546
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments und Penthä…
$135,757
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Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Komplex mit Infrastruktur nur wenige Gehmin…
$156,065
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 7/11
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem modernen Komplex in Ala…
$150,223
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Wohnung 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Residence in einer ruhigen und entwickelten Gegend von Oba. Auf dem Bau: …
$439,540
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Wohnungen in einem Komplex von Boutique-Format in einem offenen Bereich fü…
$131,306
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Reihenhaus 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Wohnanlage für Investitionen und Wohne…
$200,297
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Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie erhalten: Drei-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Oba, die für Aufenthaltsgenehmigung geöff…
$157,480
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Wohnungen in einem Komplex mit Infrast…
$166,914
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Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Bau des Komplexes begann im November 2022, …
$211,424
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Eigene Wohnung in einer ruhigen und gemütlichen Gegend von Oba umgeben von…
$111,276
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem modernen Komplex in Ala…
$139,095
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Komplex in Oba Bez…
$155,230
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Neue Großanlage im Stadtteil Oba. Über den Bau: Die Lieferung des Komplex…
$228,116
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments und Duplexs in einem modernen Ko…
$144,659
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Beide sind der bekannte grüne Teil von Alanya, im Vergleich zu anderen Teilen von Alanya sin…
$107,737
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen und Büros in einem neuen Komplex …
$133,531
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Wohnanlage mit Infras…
$199,184
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/6
Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Wohnanlage in einem ruhigen Teil des Stadtteils Ob…
$127,967
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Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Eine große Option für Investitionen und für das Leben an der Mittelmeerküs…
$150,223
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Immobilienangaben in Iğdır, Türkei

mit Garten
mit Schwimmbad
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