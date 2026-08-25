Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kepez
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kepez, Türkei

;
wohnungen
131
häuser
17
275 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63 340
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 5 Schlafzimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kepez, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 163 m²
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf Antalya - von 150 bis 227 m2Lebe in Antalya, aber …
$441 719
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kepez, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Wir freuen uns, diese stilvollen Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf in Altıntaş, einem der am…
$403 970
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
$245 000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen zum Verkauf, 60 m von der Straßenbahn in Antalya Kepez entfernt Kepez ist dank sei…
$207 895
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Kepez Çankaya Antalya ist weiterhin ein Top-Standort …
$207 895
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex, abgeschlossen 2023, befindet sich in der Göksu Nachbarschaft von Antalya/Kepez.…
$105 259
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 5
PreislisteFerienwohnung, 1+1, 50m2, 74.000 €Ferienwohnung, 2+1, 100m2, 108.000 €Ferienwohnun…
$85 151
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Haus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Doppelhaushälften in einer Anlage mit Pool in Antalya Kepez Die Villen befinden sich im Stad…
$270 842
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Der Komplex, abgeschlossen 2025, befindet sich in der Region Antalya / Kepez. Der Komplex um…
$70 173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Wohnungen in einem neuen Projekt mit zwei Parkplätzen in Kepez, Antalya Der Stadtteil Çankay…
$121 412
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 9
PreislisteFerienwohnung, 2+1Floor: 1, 100m2, 291,000 €Willkommen im Inbegriff des zeitgenöss…
$334 849
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Altınova Die Wohnungen befinde…
$128 765
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
$313 000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
$220 054
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$111 489
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wohnungen zum Kauf mit Ratenzahlung, 250 m von der Autobahn D-400 in Kepez, Antalya, entfern…
$72 964
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
$3,66M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Wohnungen in einem neuen Projekt mit zwei Parkplätzen in Kepez, Antalya Der Stadtteil Çankay…
$233 484
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Wohnungen mit Balkon oder Terrasse und Gemeinschaftspool in Altınova Antalya Altınova ist ei…
$172 778
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/6
$5,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$369 168
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen in einem Komplex mit Pool und Parkplatz in Antalya Kepez Die zum Verkauf s…
$103 948
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kepez, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Artemis Residence
$245 000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen mit eigenem Bad und separater Küche im Stadtteil Fevzi Çakmak, Kepez Kepez, eines …
$187 955
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe des Flughafens und eines Einkaufszentrums in Antalya …
$162 059
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 5
Moderne Wohnungen in der Nähe des städtischen Krankenhauses von Antalya in Çankaya, Kepez Di…
$177 448
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer zum Verkauf 200 Meter von der Straßenbahn in Kepez, Antalya Kep…
$74 715
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit offener und separater Küche in Kepez Das Viertel Çamlı…
$148 262
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
$4,94M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen