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Wohnimmobilien in Serik, Türkei

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151 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Serik, Türkei
Villa 9 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 117 m²
Etagenzahl 3
$1,05M
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Villa 9 zimmer in Serik, Türkei
Villa 9 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 088 m²
Etagenzahl 3
1088 m2 Land9 Räume1 Türkisches Bad1 WohnzimmerGebäude von 350 m2Kameliengeschlossene Garage…
$1,40M
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Wohnung in Serik, Türkei
Wohnung
Serik, Türkei
$329 000
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International real estate agency Habita
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 3 zimmer in Serik, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 3/3
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Pool im Zentrum von Belek Belek ist eine der begehrtesten Gegende…
$91 643
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Wohnung in der Nähe von Einrichtungen in Belek, Antalya Die zum Verkauf stehende W…
$146 406
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Kadriye, Antalya Kadriye liegt i…
$510 163
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Belek, Antalya Dieses zu…
$447 325
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Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool in Belek, Antalya, zu verkaufen Belek, eine der prestigeträchtig…
$478 643
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in der Nähe der Golfplätze und Strand in Belek Antalya Die Wohnungen befinden sich…
$250 246
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Wohnung 4 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/7
$9,01M
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 7
Fläche 404 m²
$1,42M
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
$8,08M
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool in Strand- und Golfplatznähe in Belek Die Villa liegt im Golfzen…
$370 285
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Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/3
$4,13M
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Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Belek, Antalya, mit großem Garten und Terrasse, in Strandnähe Belek, e…
$558 027
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 3/4
Gut ausgestattete Wohnungen zum Verkauf in bester Lage in Belek, Antalya Belek, eines der pr…
$218 308
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Investment-Wohnungen in der Nähe aller täglichen und sozialen Annehmlichkeiten in Belek Mode…
$296 072
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Wohnung 2 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 4
Gut ausgestattete Wohnungen zum Verkauf in bester Lage in Belek, Antalya Belek, eines der pr…
$103 948
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 209 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Triplex-Villa in einer Anlage mit Pool in Belek Belek, eines der renommiertesten W…
$519 414
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Haus 5 zimmer in Serik, Türkei
Haus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Möblierte und renovierte Villa zum Verkauf in Kadriye, Antalya Kadriye ist eines der bedeute…
$197 384
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Bezugsfertige möblierte Wohnung in einem Komplex mit Pool und in der Nähe von sozialen Einri…
$108 036
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Ein brandneues Leben beginnt in der attraktivsten Gegend von Istanbul, Nişantaşı. Ein neues …
$863 096
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Haus 5 zimmer in Serik, Türkei
Haus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Belek Belek, eine der prestigeträchtigsten Gegenden An…
$348 261
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Wohnung 1 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
$1,29M
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Haus 3 zimmer in Serik, Türkei
Haus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Triplex-Villa in einer Anlage mit Pool in Belek Belek, eines der exklusivsten Wohn…
$185 805
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Villa 10 zimmer in Serik, Türkei
Villa 10 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villa mit 9 Schlafzimmern und privatem Garten in der Nähe von Golfplätzen in Kadri…
$1,55M
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer Investmet Wohnungen in einem Elite-Komplex mit Pool in Antalya Belek Die Wohn…
$266 070
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Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälfte mit privatem Garten in einer Anlage mit Pool in Belek Antalya Die Doppelhau…
$213 503
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in zentraler Lage in Belek Belek, eines der renommiertest…
$200 498
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Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Doppelhaushälfte in Strand- und Golfplatznähe in Belek Die zum Verkauf stehende Do…
$222 711
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