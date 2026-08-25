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Wohnimmobilien in Nevsehir, Türkei

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Avanos
132
169 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 11/12
Was Sie erhalten: Moderne Wohnanlage auf einer Fläche von 6000 m2. Das Projekt bietet eine V…
$72 766
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Wohnung mit einem Layout von 1 + 1 mit einer Gesamtfläche von 60 m2, voll …
$183 555
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/9
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neues Investitionsprojekt mit Infrastruktur…
$104 599
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Gemütliche Apartments 1 + 1 in einem modernen Wohnkomplex mit einer entwic…
$73 071
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/10
Was Sie bekommen: Einzimmerwohnung in einem modernen Wohnkomplex mit Hotelinfrastruktur. Die…
$119 760
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, eine Zwei-Zimmer-Woh…
$138 450
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie bekommen: Eine einzigartige Gelegenheit, ein Immobilienbesitzer in einem Boutique-Ko…
$145 089
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie erhalten: Geräumige Wohnung von 65 m2, befindet sich im 2. Stock einer Elite-Komplex…
$227 236
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Elegante 1+1 Wohnung in einem Clubhaus im 3. Stock, mit einer Fläche von 5…
$105 861
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Dies ist eine ideale Wahl für diejenigen, die Komfort, Modernität und hohe…
$216 300
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Wohnung 6 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Diese geräumige Wohnung mit einer separaten Küche und 5 Schlafzimmer ist e…
$405 884
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Elite-Komplex in Alan…
$207 178
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Wohnung 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/5
Was Sie bekommen: Geräumige Eckwohnung von 122 m2 mit einem großen Balkon und einem eigenen …
$121 238
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Wohnung 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/9
Was Sie erhalten: Wohnung 2+1 mit Design-Design in einem Komplex befindet sich 250 Meter vom…
$160 768
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/7
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Wohnungen in der Nähe des Meeres im St…
$277 077
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/11
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neue Wohnungen im Stadtteil Demirtas, Alany…
$99 036
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neuer Komplex drei Ki…
$204 582
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Wohnung 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Luxus Wohnanlage, einschließlich 17 Wohnungen in einem 5-stöckigen Block. …
$179 404
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Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Ein atemberaubendes zweistufiges Penthouse von 100 m2 auf der 6. und 7. Et…
$370 753
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen und Gewerbeimmobilien in einem ne…
$196 274
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem ne…
$168 034
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Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Luxushaus auf der 11. und 12. Etage in Mahmutlar, Alanya, nur …
$370 236
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/11
Wohnung 1 + 1 in einem neuen Haus in Kargicak, nur 500 m zum Meer. Ideal für diejenigen, die…
$94 954
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie erhalten: Apartments 1+1 in einem neuen Komplex im Stadtteil Okurjalar. Bezirk/Stra…
$90 242
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem Luxus-Komplex im Stadtt…
$162 463
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Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Geräumiges Penthouse 2 + 1 mit Möbeln, befindet sich in der malerischen Ge…
$214 012
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Wohnung 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$201 464
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/7
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments und Penthäuser in einem neuen Ko…
$137 426
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Wohnung 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/11
Was Sie bekommen: Neuer Komplex in einem ruhigen Teil des Stadtteils Mahmutlar. Auf dem Bau…
$145 397
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Reihenhaus 5 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Dieses stilvolle 4-+1-Duplex mit einer Fläche von 200 m2 ist voll bereit f…
$161 978
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Eigenschaftstypen in Nevsehir

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