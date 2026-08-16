Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Erdemli
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Erdemli, Türkei

;
wohnungen
427
häuser
8
436 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/10
$45,078
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 4/10
$6,22M
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Studio 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/8
Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnk…
$46,077
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/10
$43,922
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 8/10
$46,812
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 8/10
$45,078
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/10
$45,656
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/10
$45,656
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/12
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen in einem Komplex mit Pool in der Nähe der Küste von Ayaş in Mersin Erdemli Di…
$108,614
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 13
Stilvolle Wohnungen in der Nähe von Strand und Annehmlichkeiten in Mersin Erdemli Die Wohnun…
$90,304
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Investitionswohnungen mit Meerblick in Mersin Ayaş Mersin ist eine beliebte Stadt am Mittelm…
$214,797
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 8/10
$45,078
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 14
Erschwingliche, stilvolle Wohnungen in Gehweite zum Meer in Mersin Erdemli Mersin, die Perle…
$97,759
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 6/10
$46,234
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/10
$45,656
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 8
3-Schlafzimmer-Wohnungen in Zentraler Lage in Erdemli Mersin Mersin liegt im Osten der Mitte…
$167,420
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 13/16
Neu gebaute Wohnungen mit Meerblick in Mersin Erdemli Die neu errichteten Wohnungen befinden…
$117,271
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/10
$42,766
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk -1/10
$43,344
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Erdemli, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Mersin, bekannt als "Pearl of the Mediterranean", ist schnell als eine der wichtigsten Inves…
$77,942
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/10
$45,078
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 14
Neue Wohnungen mit Blick in Strandnähe in Mersin Erdemli Neue Wohnungen zum Verkauf befinden…
$64,776
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 6/10
$46,234
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Einzimmerwohnung…
$52,771
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 10/15
$4,07M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 6/10
$46,234
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/8
Investment-Wohnungen in einem reichhaltig ausgestatteten Komplex in Erdemli Mersin Mersin, i…
$68,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk -1/10
$43,344
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/10
$89,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen