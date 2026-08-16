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Wohnimmobilien in Konyaalti, Türkei

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320 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 163 m²
White Dune wurde als moderner, sicherer und erschwinglicher Raum für Sie und Ihre Geliebten …
$685,000
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Villa 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 475 m²
Etagenzahl 3
$34,76M
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Wohnung 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
$220,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
$8,72M
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/11
$7,20M
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 6/6
$15,70M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Projekt mit Swimmingpool und Parkplatz in Antalya Die Wohnungen befinden …
$702,140
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in moderner Architektur, 300 m vom Meer und den Stränden in Antalya Konyaaltı Kuşk…
$240,162
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Ein neues Investitionsprojekt in einem der wertvollsten Orte in Antalya, Sarysu.Konyaalti is…
$221,142
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Villa 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Haus mit großem Garten in Çağlarca Konyaaltı zu verkaufen Das Viertel Çağlarca, Teil des Sta…
$314,633
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
$400,000
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INEST HOMES
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
$21,31M
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 9/10
$8,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Fevzi Çakmak von Kepez Antalya. Das Projekt bietet ei…
$84,716
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
$11,52M
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Wohnung 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
$1,48M
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 7/9
Direkt neben der weltberühmten Konyaaltı Strand, dieses Apartment bietet volles Meer und Ber…
$362,963
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/3
$14,82M
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/5
Zweistufige möblierte Wohnung 3+1 zum Verkauf in Konyaalti Khurma, AntalyaMöbliertes 3+1 Pen…
$288,647
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Ort:Die neue Wohnanlage befindet sich in der renommierten Gegend von Sarysu, Konyaalti, in d…
$205,101
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 8
Geräumiges Apartment 3+1 mit herrlichem Meerblick in einem renommierten Komplex!Ihre Chance,…
$1,06M
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$280,439
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 12/13
$6,39M
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Projekt mit Swimmingpool und Parkplatz in Antalya Die Wohnungen befinden …
$460,382
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Penthouse 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Stockwerk 6/6
5-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit Terrasse in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in A…
$576,056
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 6 Schlafzimmer
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
Präsentiert zum Verkauf Penthouse, befindet sich in der Nachbarschaft von Altinkum, einem gr…
$1,01M
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Wohnung 8 Schlafzimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 8 Schlafzimmer
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 8
Fläche 450 m²
Prestigious location in Konyaalti. Closed format of life. Luxury-level architecture and equi…
$1,72M
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stilvolle Wohnung in Strandnähe in Konyaaltı Antalya Die Maisonette-Wohnung befindet sich im…
$320,416
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/5
🏡2+1 Wohnung mit Möbeln und Panoramablick auf die Berge in HurmWir bieten zum Verkauf eine g…
$196,653
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