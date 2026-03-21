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Neubau Häuser in Çeşme, Türkei

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Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Türkei
von
$2,52M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Alle Türen in der Villa öffnen sich zum Meer Die Villa auf Ayasaranda ist mit der ägäischen Seele gesättigt. Die Villa besteht aus 3 Etagen. Vor der Villa gibt es einen privaten Pool und hinter dem Pool gibt es direkten Zugang zum Strand und zum Meer. Die Fenster bieten Blick auf die Ägäis u…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$1,29M
Sie werden jeden Tag in Çeşme gerne Hallo sagen. -Das Projekt, das sich in Çeşme befinden wird, wird 3 + 1 und 5 + 1 Villenoptionen haben. -Jede Villa verfügt über einen eigenen Außenpool und einen Außenparkplatz.
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Alle anzeigen Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Türkei
von
$608,846
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
An den Ufern der Ägäis das Paradies Dalyan Sakizlyka  Gebiet des Wohnkomplexes 7500 m2  Das Projekt besteht aus 2 Blöcken, jeder Block hat einen eigenen Pool  Villa Square: Brutto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Etage: - Hof - Halle - Offene Küche - Badezimmer  2. Sto…
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