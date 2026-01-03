  1. Realting.com
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Türkei
von
$276,149
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige moderne und luxuriöse freistehende Villen in Didim Altinkum, Türkei. Luxushäuser in einer Elitelage in Didim, etwa 4 km von D-Marin in Didim entfernt. Die Gegend bietet Ruhe und einen naturnahen Lebensstil sowie einfachen Zugang zum Zentrum von Altinkum und vielen anderen Fe…
Polat Group
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Didim, Türkei
von
$561,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehendes Steinhaus in Didim – atemberaubendes Steinhaus zum Verkauf in der TürkeiDieses Steinhaus wurde ursprünglich vor 14 Jahren erbaut und liegt auf einem großen Grundstück, das Privatsphäre garantiert. Es ist nur 5 Gehminuten vom Dorfzentrum von Greenhill entfernt, wo Sie die täglic…
Polat Group
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Türkei
von
$304,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue 3-Bett-Luxusvilla in Altinkum zum Verkauf - Familienferienhaus in Didim.  Didim ist der Name der Halbinsel und ihres Bezirkszentrums, Das Didim District Center ist das Zentrum aller Einkaufs- und Transportwege der Halbinsel und liegt ganz in der Nähe des bekanntesten geschäftigen …
Polat Group
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Türkei
von
$416,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesilkent-300 m vom Strand entfernt Die moderne und luxuriöse Villa, die mit ihrem perfekten Äußeren und ihrer Dekoration komplett fertiggestellt wurde, ist eine ideale Investition für einen Urlaub und ein ganzjähriges Wohnhaus…
Polat Group
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen-Doppelhaushälfte mit 3 Betten zum Verkauf in Altinkum-2nd Home in der Türkei. Das Hotel liegt in Hisar Mahallesi, das in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir, die 3-Zimmer-Villa mit einem perfekten ist eine unumgängliche Immobilieninvestit…
Polat Group
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Türkei
von
$459,278
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Meer und die Natur in Akbuk. Ein modernes Haus auf einem 410 m² großen Privatgrundstück mit großem Privatpool und Außenwohnbereichen. Ideale Immobilieninvestition in Didim.Wir von Turkish Home Office freuen uns,…
Polat Group
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Türkei
von
$288,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Brandneue moderne und luxuriöse Schlüssel fertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Garten zum Verkauf in Didim Türkei.  Die Villa mit 4 Schlafzimmern und perfektem Hotel befindet sich in Hisar Mahallesi, in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir. …
Polat Group
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Türkei
von
$283,484
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Key Ready Luxuriöse freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-2. Haus in der Türkei Akbuk, eine der Urlaubsregionen von Didim, hat eine lange und perfekte Küste, und es gibt große und kleine Buchten, die nach Akbuk Bay benannt sind, wo alle Farbtöne von Grün und Blau akribisch ve…
Polat Group
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Türkei
von
$224,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ausgezeichnete Doppelhausvilla mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim - Ferienhaus zum Verkauf in Didim Wir freuen uns, diese geräumige Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Komplex mit einem großen Gemeinschaftspool anbieten zu können. Es ist ideal für ein Ferienhaus ode…
Polat Group
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in Akbuk-Ferienhaus zum Verkauf in Didim Diese Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern ist ein prächtiges Stück Architektur zum Verkauf in Didim Akbuk, das offene Wohnräume mit Gemeinschaftspool umfasst. Die Doppelhaushälfte mit Natur- und Me…
Polat Group
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Türkei
von
$234,706
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ausgezeichnete Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim – Ferienhaus in der TürkeiDiese luxuriöse Anlage mit modernen Villen in Didim steht zum Verkauf, ein Komplex aus Doppelhaushälften im kleinen, aber sehr beliebten Ferienort Altinkum. Moderne Doppelhaushälfte mit 3 Schla…
Polat Group
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Türkei
von
$534,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in Akbük, nur eine kurze Fahrt vom Flughafen Milas-Bodrum entfernt.Schlüsselfertige, moderne und luxuriöse freistehende Villen zum Verkauf in Akbük. Umgeben von Natur im elitären Akbük, kurze Entfernung zum Strand und Stadtzentrum. Der Bau e…
Polat Group
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Meerblick 3-Bett-Halbhaushälfte zum Verkauf in Didim-Türkei Immobilien in Didim,  Didim ist seit einigen Jahren ein sehr beliebter Ferienort mit einer Vielzahl von Resorts an der Küste der Halbinsel, kleinen traditionellen Fischerdörfern und Elite-Yachting-Resorts, Das Hauptzentrum der Regi…
Polat Group
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Didim, Türkei
von
$86,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 MonatenApartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 Monaten…Der schönste Zustand der Zeit…In Didim, das mit der N…
Polat Group
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Türkei
von
$643,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern in Altinkum – brandneues Haus zum Verkauf in DidimDiese atemberaubende freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern verfügt über eine moderne Architektur mit einem raumhohen Bogenfenster, das sich über zwei Stockwerke erstreckt und natürliches Sonne…
Polat Group
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Türkei
von
$492,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesiltepe-Ferienhaus in Didim Esiltepe liegt 15 km vom Zentrum von Didim, 8 km vom Bafa-See, 10 km von Akbuk und 5 km vom Strand von Fevzipasa entfernt. Dank seiner faszinierenden Natur ist es einer der Orte, an denen Stille herrscht, Ol…
Polat Group
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Türkei
von
$293,383
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Betten und privatem Pool – Traditionelle Didim Villa Freistehende Villa mit drei Betten in Altinkum zu verkaufen. Ein traditionelles Anwesen in Altinkum. Bargain Didim als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diese…
Polat Group
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Didim, Türkei
von
$393,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Atemberaubende Designer-Didim-Villen zu verkaufen – Moderne Didim-Villen mit 5 Betten zu verkaufen Dieses äußerst luxuriöse Villenprojekt mit 3 Doppelhäusern auf einem Privatgrundstück in Didim vereint alle Elemente des Lebens in einer nahtlosen Verschmelzung zeitgenössischen Designs und se…
Polat Group
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Türkei
von
$822,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Villa zum Verkauf in Akbuk Didim -3 Stockwerke Doppelvilla -250 m2 -3 + 1 -4 Zimmer -1 Salon -3 Schlafzimmer -3 Badezimmer -chic Terrasse mit Blick auf das Meer -Erste Linie vom Meer -Der Meerblick wird sich nie schließen - Es gibt eine Straße vor dem Haus und dem Strand und dem M…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Türkei
von
$331,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Neu gebaute freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-650 m vom Strand entfernt 3 Schlafzimmer, privater Pool, privater Garten und 650 m vom Meer entfernt in Akbuk. Ausgezeichnete neu gebaute freistehende Villa zum Verkauf. Es befindet sich in der Gegend von Akbuk, wo geräumige …
Polat Group
