Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex besteht aus 7 unabhängigen Villen.Viergeschossige Villa mit acht Schlafzimmern (8 + 1), einer Fläche von 436 m2, mit privatem Pool und Tiefgarage.Alle Villen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchenmöbeln und …
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Türkei
von
$496,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современый жилой комсПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.На третьем этаже - две спальни.Подвал - свободное …
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Türkei
von
$810,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 240–300 m²
3 Immobilienobjekte 3
Gesamte Grundstücksfläche: 57.000 m2 177 Villen und privater Garten für jede Villa Villentyp: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Villengrößen: 214 m2 bis 300 m2 Gartenflächen: 63 m2 bis 509 m2 Spezielle Außenverkleidung aus Naturstein 2 Parkplätze für jede Villa 2500 m2 Innen-Sozialeinrichtung Halle…
