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Neubau Häuser in Sariyer, Türkei

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Sariyer, Türkei
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$5,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
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Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
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Sariyer, Türkei
von
$1,70M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wir präsentieren Ihnen eine 5-Zimmer-Villa von 410 m2 im Sariyer Bereich.Merkmale des Hauses:5 Schlafzimmer2 Wohnzimmer5 BadezimmerGemeinschaftspoolParkplatzInnerhalb eines Radius von mehreren Kilometern von der Anlage gibt es Einkaufszentren, internationale öffentliche und private Universit…
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