Akbuk Pine Village

Atemberaubende Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in Akbuk-Ferienhaus zum Verkauf in Didim

Diese Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern ist ein prächtiges Stück Architektur zum Verkauf in Didim Akbuk, das offene Wohnräume mit Gemeinschaftspool umfasst. Die Doppelhaushälfte mit Natur- und Meerblick, abseits der Stadtmassen, wird zu einem erschwinglichen Preis zum Verkauf angeboten. Dieses Haus befindet sich in einer entspannten Gegend, ideal für eine Familie, die einen idyllischen Lebensstil bevorzugt, inmitten der Naturschönheiten des Lebens wie Grün, Strände und malerische Aussichten.

Die Villa in der Anlage, die durch den Zusammenschluss von 8 Doppelhaushälften entstanden ist, verfügt über einen Pool, einen privaten Garten und eine große Sonnenterrasse. Die Sonnenterrasse bietet Platz zum Entspannen unter den Sonnenstrahlen und im Freien. Mit seinen 3 Etagen bietet es seinen Käufern Komfort. Die offene Küche verfügt über eine Frühstücksbar und einen Weinhalter, der sich perfekt als Gastgeber eignet. Das große Wohnzimmer bietet viel Wohnraum. In den oberen Etagen befinden sich 3 Schlafzimmer, ein voll ausgestattetes Familienbadezimmer und ein eigenes Bad sowie große Gemeinschaftsbalkonbereiche. Die Doppelhaushälfte verfügt über einen eigenen Landschaftsbau und einen Garten sowie einen Grillplatz. Die Villa verfügt durchweg über ein neautrales Farbschema, das ein helles und luftiges Zuhause schafft. Es ist 1,5 km vom Markt, dem Strand, den Unterhaltungszentren und allen lokalen Annehmlichkeiten entfernt.

Akbuk, eine der Urlaubsregionen von Didim, hat entlang seiner Länge eine perfekte Küste, und es gibt große und kleine Buchten, benannt nach Akbuk Bay, wo alle Farbtöne von Grün und Blau akribisch verschmelzen. Es ist der Ort, der von denen bevorzugt wird, die mit sauberer Seeluft vor Lärm mit geringer Luftfeuchtigkeit leben möchten. Akbuk ist eine lange Reise, auf der Gäste aus dem Ausland die Möglichkeit erhalten, Seesport zu betreiben und die Natur zu entdecken.

Insgesamt erschwingliche Akbuk-Ferienhäuser, ideal für das ganzjährige Leben oder eine ideale Wahl als Erstinvestition in die Türkei, zu Fuß zu den lokalen Annehmlichkeiten, einfacher Zugang zum Zentrum, Strände und andere Gebiete, zusammen mit herrlichem Meer- und Naturblick.

Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen…

Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater.

Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren

ÜBER AKBUK

Akbuk ist eines der verborgenen Juwelen der Türkei an der Südwestküste der Ägäis. Die Stadt liegt perfekt in einer wunderschönen Bucht, umgeben von geschützten Kiefernwäldern und Olivenhainen. Akbuk ist eine kleine Stadt, die sich aufgrund sorgfältiger Planung weiterentwickelt hat und eine erstaunliche Bucht hat, in der Sie die Stille hören und den Sonnenuntergang beobachten können. Es ist nur 20 Autominuten vom bekannten Ferienort Altinkum und weniger als 90 Minuten vom Flughafen Bodrum entfernt.



Akbuk hat auch das höchste Sauerstoffverhältnis und die niedrigste Feuchtigkeitsrate in der Türkei. Dies würde Akbuk zum perfekten Ort für den Kauf von Immobilien für Menschen mit Gesundheitsproblemen wie Asthma, Rheuma und Diabetes machen. Wie der Arzt empfiehlt, in der Gegend von Akbuk zu leben. Der Meer- und Bergblick rund um Akbuk ist atemberaubend und die Meeresbrise und die weichen Sandstrände eignen sich perfekt für einen heißen Sommertag. In Kombination mit der lokalen Küche und der nie versagenden Gastfreundschaft der Einheimischen wird Akbuk einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterlassen.





NÄCHSTE ATTRAKTIONEN

Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen,

Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport.



LOKALE EINRICHTUNGEN

Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte.

Lokaler Pazar liefert frische Produkte.

Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés.

Strandclubs für Ihre Entspannung.

Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten.

Zuverlässiger Taxiservice.

Häufig kostengünstige lokale Busverbindung.



SICHT SEHEN



Apollon-Tempel

Milet antike Stadt

Haus der Jungfrau Mery

Ephesus



