  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muğla
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Mugla, Türkei

Bodrum
21
Menteşe
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Alle anzeigen Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Türkei
von
$469,336
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service auf dem Gebiet …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$830,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit vier Schlafzimmern 800 Meter vom Meer entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGGesamtfläche: 200 m2Grundstücksfläche: 500 m2Entfernung zum Meer: 800 MeterPrivater Parkplatz im FreienFußbodenheizungKlimaanlagenFür wei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$4,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit sechs Schlafzimmern in Turkbuku | Bodrum mit Meerblick und Bergblick in einem Villakomplex..Die Villa liegt 1,3 km vom Yachtclub Turkbuku und 1,5 km vom Einkaufszentrum Macro und 14 km von Yalikavak entfernt.Anzahl der Stockwerke: 3Anzahl der Schlafzimmer: 6Wohnzimmer: 2.Sepa…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Alle anzeigen Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$525,000
Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Alle anzeigen Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Türkei
von
$932,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Shelton Magia Bodrum ist ein einzigartiger Komplex von 104 Luxusvillen auf einem Gebiet von 30.000 m2, umgeben von malerischen Natur und atemberaubenden Landschaften.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 3Gesamtfläche: 140 m2Private…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum, 600 Meter vom Yachthafen entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGSeparate Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Küche und Bad für einen Dienstmädchen oder Gäste.Entfernung zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Alle anzeigen Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit vier Schlafzimmern mit Meerblick in Bodrum.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 250 m2Grundstücksfläche: 381 m2Privater GartenPrivater PoolPrivatparkplatzSmart Home SystemSolarmoduleFußbodenheizungVRF…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 7Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 340 m2Grundstücksfläche: 800 m2Entfernung zum Meer: 500 MeterSaunaGymnasiumFeuerstelleBehei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Alle anzeigen Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,57M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.Das Projekt befindet si…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$982,337
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Türkei
von
$3,78M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hochklassige Villen und Residenzen mit einem 5-Sterne-Hotel-Konzept und Dienstleistungen, auf einer Fläche von 150.000 m2, und einem privaten Strand von 1.200 Metern.50 km von der Anlage entfernt ist der Flughafen Bodrum, 8 km zu Yalikavak Marina, 15 km zum Zentrum von Bodrum.Villa 4 + 1 - 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Alle anzeigen Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$700,490
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Alle anzeigen Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$930,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zum Verkauf 3 Villen mit 3 Schlafzimmern von 150 m2 - 170 m2 im Zentrum von Bodrum mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Privater PoolEinbauküchengeräteEinbauschränkeVRF KühlsystemFußbodenheizungen in der VillaParkplatzGartenFür weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$784,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla im Zentrum der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Die Villa befindet sich in einem Komplex, ein Shuttle-Service wird zum öffentlichen Strand organisiert, der 1,2 km entfernt ist, zum Zentrum und zum Yachthafen von Yalikavak - 1,3 km, u…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Alle anzeigen Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Menteşe, Türkei
von
$820,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 245 m²
2 Immobilienobjekte 2
-Kocacalis Strand 1-2 Minuten -Villa 4 + 1 mit Pool - Grundstück 470 m2 -Villa-Bereich 245 m2 -3 Etagen - Offene Limousine mit Küche -4 Schlafzimmer -4 Badezimmer -1 Toilette -Unterbodenheizung - Zentrale elektrische Heizung und Kühlung von Räumlichkeiten -Elektrische Tore und aut…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Alle anzeigen Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit fünf Schlafzimmern in der malerischen Gegend von Yalikavak an der Ägäisküste der Türkei!Die Anlage ist auf einer Fläche von 9.600 m2, nur 18 Villen, 5 km vom Yachthafen Yalikavak, 3 km zum Zentrum von Gumusluk und nur 450 Meter zum Meer und Geschäften gebaut.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Alle anzeigen Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Türkei
von
$959,086
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit drei Schlafzimmern mit direktem Meerblick in Gundogan | Bodrum.Der Komplex befindet sich 100 Meter vom Meer entfernt, hat seinen eigenen Strand mit 3 Holzpiern, Liegewiese, Schwimmbad, Restaurant am Strand und einen Spielplatz, 550 Meter zum Zentrum von Gundogan.Anzahl…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Alle anzeigen Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$850,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen eigenen Strand mit einem Pier, sowie einen Transfer zum / vom Strand.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Badez…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Alle anzeigen Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Türkei
von
$3,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus 5-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Gölköy | Bodrum.Der vom berühmten Architekten Emre Arolat entworfene Villakomplex befindet sich in Demirbükü Bay, einer der exklusivsten Buchten von Bodrum.Dieses Projekt am Meer liegt auf einem Grundstück von 120.000 m2, umfasst 150 privat…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Alle anzeigen Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex ist auf einer Fläche von 13.500 m2, besteht aus 18 spanischen Stil Villen mit Panoramablick auf das MeerVilla Fiesta ist eine der bequemsten Villen in der Anlage, mit Panoramablick auf das Meer und einem privaten Pool.Das Anwesen umfasst zwei Häuser:Hauptgebäude (Dorf) Fläche 380…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Alle anzeigen Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese einzigartig gestalteten Villen verkörpern architektonische Pracht und machen sie zum außergewöhnlichsten Projekt in Bodrum.Der Komplex besteht aus nur 10 exklusiven Villen, mit einem starken Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Jede Villa ist auf ihre eigene Weise besonders, so dass …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen