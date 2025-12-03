  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Antalya, Türkei

Alanya
22
Muratpasa
1
Dosemealti
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Alle anzeigen Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,62M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Alle anzeigen Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$473,805
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать видругим домам. В Каргыджаке п…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Alle anzeigen Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargıcak, Türkei
von
$373,705
-Diese wunderschön gestaltete Villa in Kargicak, Alanya, mit moderner Architektur, flankiert von natürlichen Grünflächen. Die voll freistehende private Villa mit dem atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und die Natur von Alanya. Diese Villa mit 5 Schlafzimmern bietet 350 m² Wohnfläche…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Alle anzeigen Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylalı, Türkei
von
$557,796
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Projektbereich: 4 536 m2 br /Gesamtzahl der Villen: 11 Lage: Kargicak / Alanya / Antalya br /Entfernung zum Zentrum von Alanya - 12 km br /Flughafen Gazipasha: 23 km / m² Flughafen Antalya: 130 km br /Die Entfernung des Vogels zum Meer: 550 m br /Entfernung zum …
Immobilienagentur
Sun World Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alle anzeigen Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Türkei
von
$265,865
3 + 1 Penthouse Quadratische Fläche 200 m2 Infrastruktur: Schwimmbad Generator Aufzug Sicherheit Privater geschlossener Bereich Zum Meer 400 Meter Aydat 1000 Euro pro Jahr
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Alle anzeigen Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Alle anzeigen Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Türkei
von
$644,859
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis:möblierte 600.000 EURunmöbliert 550.000 EURGeeignet für die türkische Staatsangehörigkeit und Aufenthaltserlaubnis.Wir bieten eine exklusive freistehende Premium-Klasse Villa 4 + 1 mit einer Gesamtfläche von 250 m2 in einer der malerischsten Gegenden von Alanya - Oba.Zimmer: 4 + 1Anzah…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$148,414
-Beautifull moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick zum Verkauf in Alanya, Kargıcak.  Die neu erbaute Villa auf einem Hügel in Kargıcak liegt auf einem Hügel und bietet einen herrlichen Meer- und Naturblick sowie viel Privatsphäre. Es hat einfachen Zugang zu Strand un…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alle anzeigen Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Türkei
von
$668,792
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: Neue Projektvillen mit türkischer Staatsbürgerschaft in Alanya Projektstartdatum: 30.04.2024 Projektabschlussdatum: 30.12.2025 Wir sind stolz, Ihnen unser Projekt SES ELEGANCE vorstellen zu dürfen, das in der Region TEPE von Alanya liegt und eine malerische Aussicht bietet! U…
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Alle anzeigen Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargıcak, Türkei
von
$270,755
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
VillaAlanya/Kargicak3+1 Fläche 195 m2Grundstück 300 m2Voll möbliertBlick auf die SEAZone KücheLuxuriöses Wohnzimmer3 Schlafzimmer2 BadezimmerGroßer Balkon und TerrassePrivater PoolErholungsgebietGarageParkplatzGeschlossenes Privatgebiet850 m vom MeerPRICE REDUCED DUE TO URGENT SALE
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Alle anzeigen Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$309,641
-Eine schöne Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer in Alanya, Kargicak. Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und Pool zum Verkauf in Alanya, Kargicak, wurde mit den neuesten Materialien und Technologien neu gebaut.  Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in K…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alle anzeigen Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$452,721
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
3+1, 4+1, 5+2 Villen zum Verkauf in der Türkei, Alanya gelegen. 25 % Anzahlung + 24-monatiger Ratenzahlungsplan. Türkische Staatsbürgerschaft inbegriffen! Für weitere Details kontaktieren Sie uns!
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Alle anzeigen Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Keşefli, Türkei
von
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Alle anzeigen Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargıcak, Türkei
von
$409,590
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alle anzeigen Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alanya, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 235 m²
1 Immobilienobjekt 1
ALANYA BEKTASPANORAMISCHE VIEW von ALANYA5+1 TRIBLEX VILLA4 BATHROOMS – 4 WCPRIVATPRIVATE GARDENPRIVATE VERTRETUNGPRIVATE PARKENPRIVATE BBQFULÄHRUNGSCHAUSPIELER UND SEA VIEWALANYA CENTER 3 KM350 m2 VILLA AREA580 m2 Decking AREA
Immobilienagentur
Ogenusproperty
Eine Anfrage stellen
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alle anzeigen Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Türkei
von
$313,912
-Diese Villa in Alanya ist für Liebhaber des modernistischen Stils. Die luxuriöse, moderne Villa mit Meerblick in Alanya bietet einen atemberaubenden Meerblick. Höhepunkte dieser Villa mit Meerblick in Alanya - Nur 700 m vom Strand entfernt - Aufzug zu jeder Villa Terrassen - Privatwagen Par…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Alle anzeigen Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Dosemealti, Türkei
von
$714,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 365 m²
1 Immobilienobjekt 1
Deschemalts — ist ein Gebiet von natürlicher Schönheit und charmanter Atmosphäre. Deschalta mit seinen üppig grünen Wäldern, den hoch aufragenden Hügeln und der sauberen Luft — ist ein Paradies für Naturliebhaber und diejenigen, die einen friedlichen und friedlichen Ort zum Leben suchen. …
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Değirmendere, Türkei
von
$687,738
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Bauherr
IKY GROUP ALANYA
Eine Anfrage stellen
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alle anzeigen Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$610,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für türkische Staatsbürger! Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, privatem Pool und Blick auf Meer, Berge und Festung. Zimmer: 4+1 Etagen: 2 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Ankleidezimmer: 1 Wohnfläche: 270 m² Grundstücksfläche: 450 m² Diese …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alle anzeigen Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Türkei
von
$282,951
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Neues Villenprojekt in Alanya für türkische Staatsbürgerschaft zu verkaufen Für die Staatsbürgerschaft verfügbar: Villen in Alanya Tepe zu verkaufen. Außenpools Volle Aktivität 2+1, 3+1, 4+1 Optionen Anzahlung + Ratenzahlung Enddatum: 30.05.2025
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$976,299
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
1 Immobilienobjekt 1
-Antalya, Kaş Lage -Kalkan Bezirk - Atemberaubender Meerblick -9 Villen -4 Villen zu verkaufen -Jede Villa befindet sich auf einem Grundstück von 500 m2 -Villa-Bereich 300 m2 -4 + 1 Villa -1 offener Salon mit Küche -4 Schlafzimmer -1 Toilette -4 Badezimmer -1 Sauna -Unterbodenhei…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alle anzeigen Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Türkei
von
$443,262
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zimmer: 3+2Anzahl der Stockwerke: 3Badezimmer: 2.Balkon: 3Villa Fläche: 170 m2Möblierte Villa mit drei Schlafzimmern und einem privaten Pool mit Blick auf das Meer und die Festung.Die Villa besteht aus 3 Etagen. Kombiniertes Wohnzimmer und Küche im 1. Stock, 3 Schlafzimmer im 2. Stock und ei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Alle anzeigen Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargıcak, Türkei
von
$408,288
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Alle anzeigen Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Türkei
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - j…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Alle anzeigen Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargıcak, Türkei
von
$615,012
Diese außergewöhnlich gute freistehende Villa mit privatem Pool in Alanya wurde nach Luxusstandards entworfen und bietet luxuriöse Oberflächen und hochwertige Materialien. Diese Luxusvilla verfügt über einen angelegten privaten Garten, einen privaten Pool und einen Panoramablick auf das Meer…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Alle anzeigen Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Kargıcak, Türkei
von
$530,661
Diese Villa befindet sich auf einer Fläche von 605 m2. Der Fertigstellungstermin ist September 2021. Das Gebäude besteht aus 3 Etagen und hat eine Gesamtfläche von 445m2.Auf 3 Etagen gibt es 6 Zimmer und 6 Badezimmer. Ein zweites Licht ist auch im Wohnzimmer ausgelegt. Die Entfernung zum Mee…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen