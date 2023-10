Ovacik, Türkei

von €250,000

140 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Unsere Villa befindet sich am Strand von Yeni Şakran, 50 m von der Yalı-Straße entfernt und ist nach 45 Tagen schlüsselfertig. Es liegt ganz in der Nähe des Platzes, des Strandes, der Cafés, des Wandergebiets und des Kinderparks und liegt an einer belebten Straße. Erdgas, Fußbodenheizung, Einbauküche, Hilton-Badezimmer und alle Produkte erster Qualität werden verwendet. Es kann auch gemäß den Diagrammen entworfen werden, wenn es wie folgt angefordert wird. Es verfügt über einen 3 + 1 Garten, ein eigenes Bad und eine Terrasse. 1. Stock: Wohnzimmer und Küche, 2. Stock: 2 Zimmer, Bad, WC, 3. Stock: Schlafzimmer, en-suite Badezimmer und große Terrasse mit Meerblick. Wir haben 2 Villen, beide sehen das Meer von der Terrasse und im 2. Stock, sie sind gleich. Es hat einen Garten und einen eigenen Eingang. Bitte kontaktieren Sie für detailliertere Informationen...