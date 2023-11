Magnolia Villas

Didim, Türkei

von €275,000

Freistehende Villa mit 3 Betten und privatem Pool – Traditionelle Didim Villa Freistehende Villa mit drei Betten in Altinkum zu verkaufen. Ein traditionelles Anwesen in Altinkum. Bargain Didim als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diese traditionelle freistehende Villa in Didim in der Nähe des lebhaften Ferienortes Altinkum zum Verkauf anbieten zu können. Didim liegt über dem Meer nördlich der Halbinsel Bodrum und der griechischen Insel Kos, ungefähr eine Stunde Bootsfahrt entfernt. Dieses Gebiet war einst nur eine Gruppe kleiner Fischerdörfer. Altinkum hat sich zu einer großen Stadt mit einer riesigen Bevölkerung entwickelt, zu der rund 5.000 Ex-Pats aus Großbritannien und einige aus anderen europäischen Ländern gehören, die Immobilien in der Region für volles Geld gekauft haben.Zeitleben und Ferienhäuser. Der lebhafte Ferienort Altinkum zieht mit seinem geschäftigen Resortzentrum, das eine Fülle lebhafter Bars und Nachtclubs sowie zahlreicher Restaurants und Geschäfte bietet, die meisten ausländischen Touristen an. Gleichzeitig bieten mehrere ruhige Viertel, kleinere, weniger bekannte Resorts und Dörfer ihre eigenen entspannenden Bars und Restaurants usw. und eine gute Auswahl an Supermärkten für alle Ihre Lebensmittelbedürfnisse auf der Halbinsel für Ihre Bequemlichkeit. Das Gebiet Didim war schon immer für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf Immobilienpreise bekannt. Es werden jedoch jetzt mehr Luxusimmobilien gebaut, um die teurere Nachfrage zu befriedigen. Wenn Sie die Preise mit denen der Ferienorte Bodrum und Kalkan weiter rund um die Küste vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Immobilienpreise in Didim immer noch viel günstiger sind. Diese freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in Altinkum befindet sich in der Nähe der Annehmlichkeiten des Resorts. Im Südwesten finden Sie auf einer 4 km langen Reise den gehobenen Didim D-Marina und den dritten Strand des lebhaften Altinkum oder 5 km, um das Resortzentrum und den Hauptstrand zu erreichen, 3 km nördlich können Sie das ruhige Fischerdorf und den malerischen Hafen in Mavisehir besuchen, die alle mit dem Auto oder lokalen Bussen mit Bushaltestellen nur einen kurzen Spaziergang von der Villa entfernt erreichbar sind. Die Umgebung bietet eine große Auswahl an Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar: Geschäfte, Supermärkte, Restaurants und Bars am Meer, ein Tauchzentrum, private Strandclubs und ein Jahrmarkt, Busse halten in der Nähe und bieten häufigen Service, um das Zentrum zu erreichen, wo Sie weitere Busse in andere Bereiche wie die Stadt Didim, den alten Apollo-Tempel, erhalten, viele andere Küstenstädte und Strände. Die freistehende Villa auf einem privaten Grundstück mit eigenem Eingang, ummauert und geschlossen, privatem Pool und Garten. Wir präsentieren eine Triplex-Villa mit drei Schlafzimmern, die durch eine Stahleingangstür betreten wird, die in den offenen Wohnbereich führt und mit neutralen Bodenfliesen verlegt ist. Der Wohnbereich ist groß und bietet eine voll ausgestattete Küche mit großen Einheiten, Eine praktische Frühstücksbar und viel Tageslicht über mehrere Fenster und Terrassentüren, die sich zu einem großen Balkon mit Blick auf den Pool öffnen. An der Seite der Marmortreppe, die in die oberen Stockwerke führt, befindet sich ein vollständig gefliestes Gäste-WC. Im ersten Stock befinden sich alle Schlafzimmer, zwei komplett eingerichtete Doppelzimmer und ein großes Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad. Die anderen beiden Schlafzimmer teilen sich ein voll gefliestes Familienbadezimmer auf derselben Etage. Die Villa wird dem voll möblierten Didim-Immobilienmarkt angeboten. Der Preis beinhaltet alle weißen Waren, alle Klimaanlagen, alle Betten und Schränke. Insgesamt ist es eine schöne Altinkum-Immobilieninvestition, die sich perfekt für einen Familienurlaub, ein großartiges ganzjähriges Zuhause oder eine ideale Investition in die Türkei mit großem Mietpotenzial in der Nähe lokaler Annehmlichkeiten eignet, Nur wenige Gehminuten vom Strand und dem Yachthafen entfernt und in der Nähe von Busverbindungen, um das Zentrum und andere Bereiche von Didim bequem zu erreichen. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren ÜBER ALTINKUM Wenn Sie in den Ferienort Altinkum kommen, sehen Sie sofort, woher er seinen Namen hat. Altinkum bedeutet goldenen Sand und hat mehrere herrlich sandige Strände, die sanft in der warmen Ägäis liegen .Dieses aufstrebende Resort liegt etwa 70 km vom Flughafen Bodrum entfernt und bietet dem Urlauber oder Bewohner alles, während es sein definitives türkisches Gefühl bewahrt. Altinkum liegt zwischen zwei internationalen Flughäfen für einen einfachen Zugang und ist von 55 km Küste umgeben, 11 mit der Blauen Flagge gekennzeichneten Stränden mit viel Englisch. Didim ist ein lebhaftes und beliebtes Resort an der Ägäischen Küste mit seinen wunderschönen goldenen Stränden. Das Klima ist zwischen April und Oktober fabelhaft, es gibt das ganze Jahr über einen wachsenden Einwohner der Ex-Patriotengemeinschaft, und die Regierung unterstützt den Tourismus in der Region durch kontinuierliche Verbesserungen der lokalen Infrastruktur wie die Bereitstellung von Fußgängerwegen am Strand, neuen Straßen, Entwässerung und Gemeinschaftsgebäuden. Der westlich von Altinkum erbaute neue D-Marin ist der größte Yachthafen an der Ägäisküste. Dazu gehören Festmachen für 623 Yachten, ein Einkaufszentrum, Zoll und Hubschrauberlandeplatz haben das Interesse an der Region erhöht und die Land- und Immobilienpreise weiter in die Höhe getrieben. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um in den Gebieten von Didim zu kaufen , Altinkum und Akbuk. NÄCHSTE ATTRAKTIONEN Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport. LOKALE EINRICHTUNGEN Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte. Lokaler Pazar liefert frische Produkte. Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés. Strandclubs für Ihre Entspannung. Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten. Zuverlässiger Taxiservice. Häufig kostengünstige lokale Busverbindung. SICHT SEHEN Apollon-Tempel Milet antike Stadt Haus der Jungfrau Mery Ephesus