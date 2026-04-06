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Neubau Häuser in Dosemealti, Türkei

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Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
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Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
Komurculer, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 340 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie einen renommierten Villa-Lifestyle für Komfort, Technologie und langfristigen Wert in der Natur.PROJEKT ALLGEMEINE ENTWICKLUNGGesamtfläche: 36.666 m2Grünflächen und Sozialeinrichtungen: 11.445 m2Projektstartdatum: März 2024Abschlussdatum: 20. MärzLieferung: Frühling 2026Gesamt …
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TURN KEY REAL ESTATE
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Hüttendorf Doesemealti Villa
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Hüttendorf Doesemealti Villa
Dosemealti, Türkei
von
$714,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 365 m²
1 Immobilienobjekt 1
Deschemalts — ist ein Gebiet von natürlicher Schönheit und charmanter Atmosphäre. Deschalta mit seinen üppig grünen Wäldern, den hoch aufragenden Hügeln und der sauberen Luft — ist ein Paradies für Naturliebhaber und diejenigen, die einen friedlichen und friedlichen Ort zum Leben suchen. …
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
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Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,62M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
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Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
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geylan company ( lares villas )
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