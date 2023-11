Stone House

Steinhaus im freistehenden Stil in Didim – Atemberaubendes Steinhaus zum Verkauf in der Türkei

Das Hotel liegt auf einem großen Grundstück für Privatsphäre garantiert, Dieses aus Stein gebaute Häuschen wurde ursprünglich vor 14 Jahren erbaut und ist nur 5 Gehminuten vom Dorfzentrum von Greenhill entfernt, um die täglichen Annehmlichkeiten und Notwendigkeiten zu gewährleisten. Das natürlich moderne Äußere dieses Hauses mit einem Swimmingpool steht in positivem Kontrast zum zeitlosen Innendesign. Das darin eingebettete Kunstwerk verbessert die reine Verarbeitung, die in dieses Anwesen gegangen ist, es fühlt sich wirklich wie ein Zuhause an. Mosaikfliesen, die archetypische Figuren im Wohnbereich darstellen, bringen ein echtes Gefühl der Einzigartigkeit in dieses Haus. Architektur wie diese kommt selten vor und wir sind sehr stolz darauf, diese Immobilie dem Markt präsentieren zu können.

Erbaut auf einem privaten Grundstück von 700m2. Das Anwesen bietet einen 200 m² großen Innenwohnraum und betritt ein offen gestaltetes Wohnzimmer mit einem prächtigen, eingebauten, entspannenden Kamin. Es verfügt über 5 Schlafzimmer, 2 Lounges und eine Küche. Die Türen öffnen sich von der Lounge zu einer Terrasse, die entlang der Rückseite des Hauses verläuft. Neben dem Wohnzimmer befindet sich eine Einbauküche mit Marbel-Arbeitsplatten.

Ein Flur führt durch die Schlafzimmer. Eines der Zimmer ist ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Duschbad und Zugang zum Balkon. Das zweite Schlafzimmer ist ein Zweibettzimmer und andere Schlafzimmer sind alle doppelt groß. Das Angebot von zwei Badezimmern und die Fertigstellung des Innenraums sind eine separate Toilette und ein Waschbecken.

Das Haus ist in ausgezeichnetem Zustand und verfügt über: doppelt verglaste Fenster, Insektennetze an Fenstern und Türen, installierte Klimaanlagen, Solarstromwassersystem an Ort und Stelle, Eintauchen in einen elektrischen Warmwasserbereiter, eine Zentralheizung und vieles mehr für einen einfachen Übergang zum Leben in der türkischen Landschaft.

Das Haus befindet sich auf einem großen Grundstück, das eine Fülle von Privatsphäre garantiert. Es erstreckt sich über einen Steingarten mit einer Vielzahl von Obstbäumen, Pflanzen und Blumen. Im Herzen des Gartens befindet sich ein geräumiger Pool mit einer Umgebung zum Sitzen und Sonnenbaden sowie eine Außendusche. Ein eingebauter Grill ist ideal zum Essen im Freien. Der Vorgarten ist eine geschlossene Auffahrt mit Parkplatz.

Das Steinhaus befindet sich im traditionellen Dorf Greenhill. Diese Unterkunft ist nur fünf Gehminuten vom

Dorfzentrum voller lokaler Annehmlichkeiten wie Restaurants, Geschäfte und Supermarkt. Die Umgebung bietet weitgehend einen atemberaubenden Blick auf Grün und Berge. Perfekt für jemanden mit einem scharfen Auge für die natürlichen und künstlerischen Schönheiten des Lebens.

Entfernungen

5 Minuten von Greenhill Village entfernt

10 Minuten von Akbuk entfernt

15 Minuten vom Bafa-See entfernt

20 Minuten von Didim entfernt

60 Minuten vom Flughafen Bodrum entfernt

90 Minuten vom Flughafen Izmir entfernt

Diese Immobilie hat den vollen Imar –, so dass Ausländer Immobilien in ländlichen Gebieten wie diesem kaufen können. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die in die Türkei fliehen möchten, und wäre ideal als dauerhaftes Haus oder Ferienhaus mit viel Mietpotential im Sommer.

